Ripartono i mercati ambulanti a Faenza

Prove di normalità a Faenza, ripartono, in via sperimentale i mercati ambulanti. Dopo la sospensione dovuta all’alluvione, domani la città prova a rimettere in piedi una parvenza di quotidianità con lo svolgimento dei mercati ambulanti. Secondo l’ordinanza pubblicata, venerdì si riparte con i banchi dei produttori alimentari in piazza delle Erbe (piazza Martiri della Libertà) nella zona tra l’Oviesse e la facciata di Palazzo del Podestà. La prova più difficile sarà invece quella di sabato mattina quando, "in via sperimentale" come recita il documento pubblicato sul sito del Comune, si svolgeranno in piazza del Popolo, piazza Martiri della Libertà e piazzetta della Legna.

Rimarrà esclusa piazza Libertà dove saranno spostati i grossi mezzi delle colonne della Protezione Civile che in queste settimane i faentini si sono abituati a vedere nella piazza tra i loggiati di Palazzo Manfredi e quello del Podestà. Proprio questo tema sarà una sorta di prova del nove: la convivenza tra le operazioni di pulizia dal fango dei grossi mezzi degli autospurghi e il traffico generato dal mercato degli ambulanti, probabilmente non tanto quello dei possibili acquirenti, il cui target è quasi esclusivamente locale, quanto piuttosto delle decine di commercianti che dovranno raggiungere la piazza nelle prime ore della mattina per poi lasciarla entro le 14. A tal proposito, consci della non perfetta viabilità, nell’Ordinanza si specifica che "è fatto obbligo di accedere all’area mercatale da Corso Mazzini, via Cavour, via Severoli". Per chi invece volesse fare acquisti è sottolineato che " chi ha intenzione di spostarsi utilizzando l’auto per accedere al mercato si raccomanda fortemente di utilizzare i parcheggi di Via Cavour, di Piazza Rampi, nonché quelli del Greengo bus di Coop e Piazzale Pancrazi utilizzando il bus pubblico a disposizione".