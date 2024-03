"Ripensare le consulte di decentramento"

Le consulte di decentramento e la loro funzione tornano ad essere argomenti di confronto. Già Anna Baraldi, dimissionaria nell’ottobre scorso dopo 20 anni di militanza prima nella consulta di Lugo Est poi in quella di Lugo Centro, aveva posto l’accento sul ruolo dello strumento, ormai trascurato nella sia funzione di indirizzo e partecipazione. "A cosa servono le consulte se vengono riunite soltanto per presentare dei progetti già approvati e già diffusi sui mezzi di comunicazioni – rifletteva all’epoca Anna Baraldi –. Il regolamento, datato 2001, che definisce scopi e funzionamento delle consulte non ha più senso di esistere. Per essere efficaci, le consulte andrebbero convocate ogni 2 mesi e non per presentare progetti che non è più possibile cambiare". Pochi giorni fa, la riunione congiunta delle consulte di decentramento di Lugo Centro e Lugo Sud, decisa per illustrare le modifiche alla viabilità dovute alla realizzazione della nuova rotonda su viale del Pinedo, ha confermato, a causa della scarsa partecipazione, l’impressione che lo strumento debba essere ripensato. A dare voce a questa necessità è stato il gruppo Area Liberale che ha sottolineato l’esigenza. "Per l’ennesima volta si ha avuto dimostrazione di come questo importantissimo strumento di partecipazione, per come è inteso nella nostra comunità, abbia perso attrattività tra i comuni cittadini come tra i consiglieri, che va ricordato sono volontari che si mettono a disposizione della comunità – scrive il Gruppo –. Per l’ennesima volta, nella riunione di giovedì scorso, una delle consulte era senza numero legale, cosa che si verifica sempre più frequentemente, e la presenza dei residenti interessati dai lavori stradali oggetto della serata scarsissima. Serve un radicale ripensamento delle Consulte, che devono diventare uno spazio reale di partecipazione ai processi decisionali dell’amministrazione, dove il cittadino nella sua doppia veste di contribuente ed utente possa far sentire la propria voce". Area Liberale individua alcuni possibili correttivi per rendere più efficace l’attività delle consulte. " Serve un diverso modo di composizione dei comitati di consulta – sottolinea –. Bisogna passare da consiglieri nominati dai partiti, che molto spesso hanno una scarsa motivazione, a consiglieri eletti su lista unica dai residenti dei quartieri e delle frazioni, che sicuramente sapranno scegliere chi ha un reale interesse alla partecipazione. Noi di Area Liberale si battiamo per portare avanti queste istanze che sono patrimoni storico del civismo lughese e che purtroppo da anni sono state trascurate da chi ha interesse a prendere decisioni indisturbato, ma anche da chi sedendo in consiglio comunale come civico, avrebbe avuto l’onere di rappresentarle in maniera più incisiva".

Monia Savioli