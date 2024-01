Ripercussioni per Suez, avvisaglie dal calo traffici

La crisi geopolitica nel Mar Rosso, con gli attacchi di pirateria ai convogli commerciali da parte del gruppo armato yemenita degli Huthi, non ha ancora prodotto "evidenti ripercussioni sul traffico del porto di Ravenna, anche se si registra una lieve flessione nella movimentazione della merce proveniente dai porti del Medio ed estremo Oriente per il mese di dicembre". Lo afferma in una nota l’Autorità di sistema portuale, confermando quanto anticipato martedì dal nostro giornale con una serie di interviste ad agenti marittimi e spedizionieri, oltre che al terminal Container di Ravenna, dalle quali emerge che per ora i problemi sono i tempi di transito allungati delle navi a causa della circumnavigazione del continente africano e il grave aumento del 200/300% dei noli. "I dati del mese, ancora provvisori, sono positivi – prosegue l’Adsp - ma con una percentuale di merce proveniente dal Medio ed Estremo Oriente pari al 18%, il mese più basso del 2023, tenendo conto che in alcuni mesi dell’anno la percentuale è stata anche superiore al 30%". I mesi di picco a cui si riferisce l’Adsp corrispondono a quelli da aprile e maggio, forse dovuti a una corposa fornitura andata poi a finire. Va ricordato che era il 16 dicembre quando la Mediterranean Shipping Company (MSC), leader mondiale nel trasporto dei container, ha annunciato per prima di voler interrompere i propri transiti nel Mar Rosso.

Subito dopo, altri armatori internazionali hanno dato lo stesso annuncio. Le navi in viaggio o quelle programmate sono naturalmente arrivate o arriveranno a destinazione, per cui eventuali ripercussioni saranno più pesanti sui traffici dal mese di gennaio.

Per l’Adsp, "rispetto ai volumi movimentati nell’intero anno, se è vero che nel 2022 la movimentazione delle merci attraverso il Canale di Suez ha rappresentato il 17% di quello totale del porto (19% includendo i container), nelle stime per il 2023 il traffico attraverso il Canale di Suez è invece salito al 20% di quello totale del porto (24% includendo i container)". Mario Petrosino, direttore operativo dell’Adsp, ribadisce che "è un problema che si aggiunge allo shock energetico e all’aumento dell’inflazione, alla diminuzione del potere d’acquisto, alle politiche monetarie restrittive e all’aumento dei tassi di interesse, fino alla guerra della Russia contro l’Ucraina e al conflitto tra Israele e Hamas".

Maria Vittoria Venturelli