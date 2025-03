Ripetuti atti vandalici contro la mia auto. E so chi è stato

Scrivo questa lettera per denunciare di nuovo gli atti vandalici avvenuti contro la mia macchina. Gestisco il bar Etna Cafè, situato all’angolo tra via di Roma e via Negri, e dal 2018 la mia auto viene continuamente bersagliata dagli attacchi vandalici di una mia ex cliente, che sette anni fa ho dovuto allontanare in seguito ad un comportamento squallido che lei ha avuto all’interno del mio locale. Ieri sera (domenica, ndr) la mia macchina non aveva segni, e lo so perché sono abituata ai suoi comportamenti e controllo quotidianamente, ma nel corso di questa mattina (ieri, ndr) sono uscita dal bar e ho visto degli sfregi nella parte destra del passeggero posteriore. In più, dieci giorni fa ha buttato delle uova sopra al cofano.

Ho fatto più volte, come anche in questa occasione, denuncia alla Polizia municipale, che ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. Da anni provoca degli sfregi nella mia macchina, rigando gli sportelli con delle chiavi. Parcheggio la macchina in via Negri, una zona vicina al bar dove lavoro, ma tutte le altre macchine parcheggiate nella stessa zona non sono state toccate, quindi è palese che dietro a questi comportamenti ci sia una sorta di vendetta per averla allontanata dal locale. Questa persona non è a posto, e mi ha perfino detto di pulirmi il sedere con la denuncia, ma non c’è giustificazione verso questi comportamenti che vanno avanti da anni. Ho scoperto che a dicembre scorso le hanno ritirato la patente in seguito ad un incidente che lei ha causato, e in più ha avuto altri problemi con altre persone. Io mi affido alla polizia, non voglio avere uno scontro con questa persona perché si fa presto a passare dalla parte del torto, ma una situazione del genere è inaccettabile e spero che questa lettera arrivi alla persona interessata, con l’augurio che mi lasci finalmente in pace. Perché purtroppo non ne posso più.

Dragalina Rusu