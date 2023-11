Riprendono le estrazioni di gas? Il passato non insegna nulla

Giannantonio Mingozzi della direzione nazionale dell’Edera auspica una ripresa delle estrazioni di gas in Adriatico quale contributo all’autosufficienza energetica del Paese. Lasciando perdere un referendum popolare purtroppo vanificato dalla insufficiente affluenza, che se non sbaglio mi pare abbia sancito il rifiuto di questa pratica in Italia, appena l’estate scorsa un tornado tropicale con venti a 300 km all’ora ha devastato le campagne del Ravennate. Possiamo anche lasciar perdere l’alluvione di maggio con 5 miliardi di metri cubi d’acqua caduti in pochi giorni in un territorio abituato a ricevere quella pioggia in sei mesi, visto che oramai la vulgata comune favorita per interessi elettorali di corto respiro da parte di alcune forze politiche, attribuisce la colpa di quel disastro all’attuale amministrazione regionale che non avrebbe curato a sufficienza la manutenzione dei fiumi. Resta il fatto che secondo alcuni dati il Mediterraneo sarebbe già aumentato di circa un grado e mezzo di temperatura negli ultimi anni, con aumento di livello di circa 10 centimetri.

Quanta energia fossile pensiamo ancora di poter bruciare prima di avere la pianura padana nelle condizioni dell’attuale Sahara? Questa è la prospettiva certa,

continuando ad estrarre e bruciare energie fossili con conseguente emissione di anidride carbonica a ritmi mai visti prima. Invece di ridurre le emissioni climalteranti, continuiamo tranquillamente a perseguire un modello di sviluppo adeguato forse 70 anni fa ma che oggi dimostra ampiamente tutti i suoi limiti. Avremo le case scoperchiate o distrutte dai futuri tornado tropicali che devasteranno la penisola, e le zone costiere saranno devastate e sommerse dalle mareggiate. Le giovani generazioni interessate personalmente dal furto di futuro che stiamo perpetrando ai loro danni non trovano modo di far capire il dramma che mette a rischio la loro sopravvivenza, ma purtroppo nessuno li ascolta.

Continuiamo pure ad estrarre metano, ci servirà per andare al mare, in estate, a Riolo Terme e Brisighella invece che Casal Borsetti o Marina di Ravenna.

Lidiano Cassani