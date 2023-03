"Ripristinare automediche e posti letto"

Una mozione in difesa della sanità è stata approvata lo scorso 21 febbraio dal consiglio comunale. Nel mirino le attuali "carenze organiche importanti, in particolare nel personale medico nei servizi di emergenza-urgenza, pronto soccorso e di anestesia-rianimazione". La mozione ha origine nella riduzione della presenza sul territorio dei mezzi di soccorso avanzato (le cosiddette automediche), partendo da quello ravennate e poi di seguito a Forlì e a Rimini. L’equipaggio delle automediche nell’ambito territoriale di Ravenna è composto da autista (operatore tecnico specializzato) e medico di emergenza territoriale, a differenza degli altri ambiti dell’Ausl Romagna in cui l’equipaggio è composto da infermiere e medico. Il Pronto Soccorso è attualmente il luogo nodale, affinché non si determini una eccessiva concentrazione delle richieste e un rallentamento nell’erogazione di servizi essenziali: il ruolo di questa struttura di riferimento per la salute dei cittadini deve essere quanto prima corroborato dalla realizzazione delle Case della Salute, ma non basta; nei Pronto Soccorso degli altri presidi provinciali, Lugo e Ravenna, sono attivi Fast track – accessi rapidi, ovvero corsie preferenziali – ortopedici, otorinolaringoiatrici e oculistici mentre a Faenza mancano ancora (sono presenti quello pediatrico, ostetrico, urologico e dermatologico).

Il Consiglio Comunale con il suo voto intende impegnare il sindaco e la giunta "ad adoperarsi affinché venga al più presto ripristinato il numero dei posti letto concordati dal Piano di riordino regionale prima del periodo pandemico: 221 posti degenza ordinaria, mentre attualmente il numero è fermo a 207 di degenza ordinaria, e perché venga comunicato un cronoprogramma chiaro e attendibile relativo al ripristino".

Fra le richieste anche l’attivazione il prima possibile di percorsi di fast track ortopedico, oltre che per quello oculistico e otorinolaringoiatrico, per dare sollievo al Pronto Soccorso, e la rimoduzione dell’equipaggio delle automediche, in modo che sia sempre composto da infermiere, medico e autista, o in alternativa da infermiere e medico (come risulta da sempre in tutti gli altri ambiti dell’Ausl Romagna) aumentando così il coefficiente in termini di qualità e professionalità sul territorio. Del tema si discuterà durante la seduta, convocata per il 13 marzo, della Commissione 5 Sanità, con l’obiettivo di approfondire argomenti inerenti al territorio e in particolare la situazione relativa al dislocamento a Cotignola dell’automedica a servizio di Romagna Faentina, Bassa Romagna, Modigliana e Tredozio. Nell’occasione saranno affrontati anche argomenti inerenti l’organizzazione generale dell’ospedale.

f.d.