Ripristinata la caserma. Carabinieri di nuovo a Solarolo

Torna a essere nuovamente fruibile la caserma dei carabinieri di Solarolo, colpita dall’alluvione del maggio 2023. L’edificio si trova al civico 1 di via Risorgimento, si sviluppa su due piani tra uffici, appartamento per i militari e appartamento del comandante e autorimesse. Ristrutturata nel 1987, dal 1990 ospita la Stazione dei carabinieri di Solarolo. L’alluvione aveva però gravemente danneggiato l’immobile. Così nei giorni seguenti la Stazione solarolese si era spostata al comando della Compagnia di Faenza. Dopo i lavori di ripristino però, ieri è stato sottoscritto nuovamente il contratto di affitto con relativo verbale di consegna all’Arma dei carabinieri. A darne notizia è stato il prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa: "Voglio ringraziare la prof Flavia Montanari, proprietaria dei muri della caserma dei carabinieri di Solarolo. Sono terminati i lavori di ripristino delle parti ammalorate e oggi (ieri, ndr) abbiamo potuto sottoscrivere il nuovo contratto di locazione e il verbale di consegna. La prof Flavia mi ha detto che il suo papà ha sempre voluto, essendone molto grato, i carabinieri in questo stabile, e lei ha esaudito questo desiderio. L’Arma è un presidio fondamentale nei territori ed è sempre vicina ai cittadini".

Anche l’Amministrazione comunale di Solarolo ha espresso soddisfazione per il ritorno dei carabinieri nel territorio. E i militari, nonostante gli uffici fossero stati trasferiti a Faenza, non hanno fatto mancare la loro presenza, come ha evidenziato la sindaca Maria Diletta Beltrani: "In questi mesi scanditi dall’emergenza i carabinieri hanno continuato a svolgere un servizio importante a favore della cittadinanza. Per questo siamo grati ai militari della stazione di Solarolo e siamo felici del ripristino della loro caserma". La sindaca ha inoltre ringraziato la proprietà dell’immobile "che si è spesa molto per arrivare a questo risultato". Commossa e contenta si è detta infine la proprietaria dell’immobile: "C’erano 110 centimetri di acqua che avevano comportato gravi danni. Insieme a mia figlia, architetto, abbiamo deciso di ripristinare la struttura per tornare a ospitare i carabinieri. È ciò che avrebbe voluto mio padre, Franco Montanari, il quale alla fine degli anni ’80 ristrutturò quella vecchia casa di campagna e per esigenze del territorio la affittò all’Arma". I lavori sono consistiti "prima nella rimozione del fango, poi nel ripristino: imbiancatura, infissi, impianto elettrico, servizi igienici. Abbiamo lavorato tutta l’estate del 2023 e i lavori si sono conclusi a gennaio". In attesa dei ristori l’impegno economico è stato sostenuto interamente dalla proprietà. È seguita poi la parte burocratica e gli adempimenti amministrativi fino a ieri, giorno della firma del contratto. "Mio padre è venuto a mancare nel 1998, ma in questi giorni avrebbe compiuto 100 anni. Sono contenta che proprio in questo periodo si sia concluso l’iter e i carabinieri possano tornare a utilizzare la caserma".

Damiano Ventura