Ripristinata la ’Rosa dei Venti’ in pieno centro

È stato ripristinato ieri lo spartitraffico tra corso Mazzini, via Cavour e corso Baccarini. I due petali in pietra d’Istria installati sulla ‘Rosa dei Venti’ erano stati rimossi nell’aprile del 2022 quando un’automobilista ne danneggiò irrimediabilmente uno schiantandosi sul marmo con la propria vettura. L’automobilista, poi rintracciato dalla Polizia locale tramite la videosorveglianza, si accollerà le spese del ripristino tramite la propria assicurazione. La storia della ‘Rosa dei venti’ risale ai primi anni 2000, quando Palazzo Manfredi, al fine di eliminare le due transenne metalliche necessarie per interdire alle auto provenienti da corso Baccarini l’immissione diretta in via Cavour, e alle auto provenienti da corso Mazzini di immettersi in viale Baccarini, commissionò un progetto per la realizzazione di due barriere amovibili, esteticamente più consone delle transenne, sopraelevate rispetto al piano stradale. Fu la ditta Romagnola Strade di Bertinoro a realizzare poi l’intervento da 19mila euro. Il ripristino era originariamente previsto per i primi mesi del 2023 ma a causa dell’alluvione che ha colpito la città a maggio i lavori erano slittati. Fino a ieri, quando dopo quasi due anni dalla rimozione dei petali danneggiati la Rosa dei Venti è stata definitivamente ripristinata al centro dell’incrocio.