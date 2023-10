Dopo l’alluvione è stato ripristinato il monumento alla libertà di stampa di Conselice, grazie ai contributi della sezione Anpi F. Zini di Conselice e San Patrizio e dei tanti giornalisti di Federazione nazionale stampa italiana e Associazione stampa Emilia Romagna. "La pedalina, monumento in piazza della Libertà di stampa, era stata danneggiata dall’alluvione – ha detto la sindaca Paola Pula –. Ora abbiamo sistemato aiuole e panche circostanti e ripristinato e pulito il monumento in tempo per l’anniversario della sua inaugurazione". Ieri per l’occasione a Conselice è intervenuto il prefetto, Castrese De Rosa.