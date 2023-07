Ripristinato servizio idrico per barche ormeggiate a Milano Marittima

È tornata disponibile lo scorso 4 luglio l’acqua dolce per i diportisti tramite il ripristino del servizio idrico per le barche ormeggiate nell’asta del canale di Milano Marittima. "L’intervento era stato programmato da tempo ed è consistito nella sostituzione di tutti i contatori idraulici e delle gettoniere che attivano l’erogazione dell’acqua – spiega il delegato al porto Gianni Guidi – È stato messo in sicurezza anche il faro di segnalazione all’imboccatura del porto lato Milano Marittima. Infine ora, conclude il delegato al porto Gianni Guidi, "è in previsione anche l’installazione sul faro di una stazione meteorologica".