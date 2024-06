Ripristino dei giochi nei parchi. I lavori nelle zone alluvionate

Si ripristinano i giochi nei parchi del comprensorio lughese che sono stati alluvionati nel maggio dell’anno scorso. Gli interventi, finanziati da Coop, sono partiti da Ascensione e ora proseguono in sei aree verdi tra le frazioni. Al momento sono in corso gli interventi a Belricetto, Voltana e Giovecca, a cui seguiranno i parchi di Villa San Martino e Santa Maria in Fabriago. Per permetterne il ripristino dei giochi Coop ha promosso una campagna di donazione che ha visto coinvolti soci, dipendenti, consumatori e fornitori, destinando poi ai territori colpiti dall’alluvione contributi dedicati al ripristino di aree verdi, parchi pubblici e giochi per bambini.

"Grazie alle donazioni ricevute stanno procedendo velocemente i lavori di valorizzazione delle aree pubbliche in alcune frazioni colpite duramente dall’alluvione e dal tornado – commenta la sindaca Zannoni –. Ripristinare gli spazi condivisi e i parchi pubblici è fondamentale per sostenere lo sviluppo della socialità e tenere unite le comunità, in particolare delle fasce di popolazione più anziana e per i bambini. Per questo ringrazio Coop per il prezioso sostegno al nostro Comune".