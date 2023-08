Ripristino primaria e palestra: l’intervento

Approvati dalla giunta due progetti riguardanti lavori urgenti di ripristino delle murature interne ed esterne della scuola primaria “Martire del Montone” e della palestra e spogliatoi a Roncalceci.

"Sono interventi – ha detto l’assessora Federica Del Conte – non rinviabili in considerazione del preminente interesse pubblico, trattandosi di servizi scolastici funzionali alle attività didattiche e sportivoricreative dei giovani”. Per la primaria il progetto, di 50 mila euro, è finanziato nel Piano degli Investimenti 2023. Per palestra e spogliatoi il costo degli interventi è di 120 mila euro.