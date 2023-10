Ripulita via Cesari dai rifiuti abbandonati

Le squadre di Hera hanno pulito venerdì mattina in via Cesari a Ravenna l’area attorno ai cassonetti di cui si parla nell’articolo pubblicato dal Carlino di ravenna venerdì 6 ottobre scorso.

Si precisa inoltre che da luglio ad oggi su tutta via Cesari sono arrivate numerose segnalazioni, che rendono l’idea del flusso costante di abbandoni, che oltre a compromettere il decoro urbano, sono un reato sanzionabile per legge.

Hera desidera informare che in quest’area il servizio di pulizia manuale e rimozione sacchi e rifiuti vari avviene tre volte a settimana; in più su segnalazione è attivo il recupero ingombrante o Raee abbandonati.

Riguardo alle fototrappole (richieste dal lettore nella sua letter inviata al carlino, ndr), sono già diverse quelle installate in collaborazione con la Polizia municipale locale e ruotano periodicamente su diverse postazioni.

Ufficio stampa di Hera

I pavoni di Punta Marina

sono ancora lì?

Vorrei sapere che fine hanno fatto i pavoni di Punta Marina. Un po’ di tempo fa, in estate, se n’è parlato tanto e adesso sono spariti? Qualcuno se li è portati via? A me non sembra. Anzi, un pomeriggio ho fatto un giro a Punta e mi è sembrato che fossero sempre lì. Ce n’erano tanto in quell’albero grande prima di arrivare nella piazza. Allora tutto è rimasto uguale, come al solito.

Andrea F.