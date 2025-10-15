Ripulito l’ex distributore. Discarica a cielo aperto e tracce di bivacchi

Materassi, coperte, vestiti, ma anche bottiglie di alcolici e tracce di consumo di droga. Un ex distributore autolavaggio di via Romea Nord, divenuto discarica a cielo aperto e ricettacolo di persone poco raccomandabili, è stato ripulito all’alba di ieri. A eseguire l’operazione antidegrado sono state quattro pattuglie della Polizia locale di Ravenna i cui agenti hanno provveduto ad allertare gli operatori di Hera che, con due mezzi, hanno raccolto i rifiuti di ogni genere abbandonati nell’area.

L’ex distributore autolavaggio in zona Bassette è sotto la lente dei vigili urbani da tempo, essendo oggetto di diverse segnalazioni di residenti nonché di volontari dei gruppi di controllo di vicinato. In particolare, una residente si è fatta carico di rappresentare in maniera puntuale la situazione di quell’area dove al calar della sera si radunano persone descritte come in stato di ebrezza e litigiose. Una situazione, dunque, potenzialmente pericolosa per chi vive in zona o si trova anche solo a passare da quelle parti. Così è scattata l’operazione della Polizia locale, eseguita con la collaborazione del proprietario che si è impegnato a installare una nuova recinzione lato via Romea Nord. "La Polizia locale – afferma il comandante Andrea Giacomini – è sempre attenta a registrare e a rimuovere le situazioni di degrado, in particolare quelle che destano maggiore preoccupazione tra i cittadini, come quella dell’ex distributore autolavaggio di via Romea Nord".

Milena Montefiori