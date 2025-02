Riqualificato il Parco Teodorico

Sono stati completati i lavori di riqualificazione di una parte dell’area giochi presente nel parco Teodorico. I lavori, dal valore complessivo di 147.430,47 euro, sono stati realizzati con i fondi stanziati dal Programma di ambito territoriale sociale per l’utilizzo del fondo per l’inclusione delle persone con disabilità.

"Si tratta – ha dichiarato l’assessore al Verde pubblico Igor Gallonetto – di un intervento fortemente voluto dall’amministrazione comunale, da sempre attenta al tema dell’inclusione e dell’accessibilità".

Il progetto si sviluppa tramite un percorso centrale in calcestre che connette varie aree circolari in gomma antitrauma colorata, la cui figura richiama la forma vista dall’alto del Mausoleo di Teodorico. Le otto attrezzature ludiche, innovative e inclusive, sono state progettate per stimolare e divertire i visitatori di tutte le età e abilità.