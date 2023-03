Riqualificazione del nido Pepito Ok della giunta

Il via libera alla riqualificazione ed ampliamento dell’asilo nido Pepito in via Laghi è arrivato. Nei giorni scorsi con delibera della giunta comunale, è stato infatti approvato il progetto definitivo per l’opera che interesserà l’asilo comunale gestito dalla Cooperativa Zerocento. Complessivamente le risorse stanziate dal Pnrr ammontano a 640mila euro e saranno utilizzate per ampliare la struttura esistente. L’opera consentirà di aumentare il numero di posti a disposizione per i bambini di età compresa da 9 mesi a 3 anni, che dagli attuali 69 passerà ad un massimo di 84. Tale ampliamento sarà quindi utile, secondo l’assessore all’infanzia Martina Laghi, per smaltire più rapidamente le liste di attesa, rispondendo così alle esigenze delle famiglie, alle quali oggi si fa fronte grazie ai posti disponibili nelle strutture comunali, e grazie ai posti nei nidi convenzionati. Lo scorso anno sono state infatti complessivamente 270 le domande presentate solo a Faenza, su 341 presentate nella Romagna Faentina. I lavori in via Laghi dovrebbero iniziare entro l’anno, e stando al cronoprogramma dovranno concludersi entro il 2025.