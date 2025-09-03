Riqualificazione di tre piazze contro le ’isole di calore’

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei tre interventi di architettura urbana verde in Bassa Romagna.Ubicati ad Alfonsine, Fusignano e Lavezzola, gli interventi vedranno la luce nel corso del 2026 e si concentreranno sulla desigillazione dei suoli, per migliorare il deflusso delle acque pluviali, nonché sull’aumento della copertura verde, per ridurre l’effetto "isola di calore", migliorare il benessere psico-fisico e aumentare la socialità stessa degli spazi. "Con un costo totale di 2.040.000 euro – si legge nella nota – , i progetti fanno parte dell’Atuss, l’agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile della Bassa Romagna, e sono finanziati all’80% dalla Regione Emilia-Romagna grazie alla programmazione integrata dei Fondi europei 2021-2027 e per il restante 20% dall’Unione"."Ad Alfonsine – continua la nota – l’intervento di rigenerazione urbana interessa piazza della Resistenza: ad oggi la piazza non è altro che un grande parcheggio interamente asfaltato: al termine dei lavori, una parte importante della pavimentazione sarà sostituita con materiali drenanti, mentre sarà notevolmente aumentata la copertura arborea. La piazza, utilizzata per il mercato settimanale e per numerose feste di paese, manterrà interamente la sua funzionalità, rendendola maggiormente fruibile anche nei periodi caldi. Aumenterà inoltre il decoro urbano, concorrendo a migliorare il valore dei servizi privati e pubblici presenti, come il Museo della battaglia sel Senio, la biblioteca Pino Orioli e il cinema-teatro Gulliver. L’investimento per Alfonsine è di 990mila euro". Spiega ancora la nota che per Fusignano la piazza designata è piazza Armandi: anche in questo caso l’obiettivo è quello di ridurre gli spazi impermeabili e aumentare il decoro grazie all’utilizzo di pavimentazioni in pietra e la fruibilità degli spazi. Per consentire i lavori sarà comunque necessario l’abbattimento dei tre pini ora presenti, che saranno comunque compensati - oltre che dall’aumento delle superfici permeabili - dalla piantumazione di sedici nuovi alberi, andando quindi più che a triplicare i futuri spazi ombreggiati. L’investimento è di 400mila euro".A Lavezzola sarà interamente riqualificata piazza Tiziano: anche in questo caso la piazza - oggi nient’altro che un parcheggio - sarà interamente ridisegnata, con la conclusione dei lavori prevista a fine 2026. La soluzione studiata per la nuova piazza, presentata pubblicamente ai lavezzolesi con una conferenza il 10 dicembre 2024, prevede una croce centrale pedonale alberata e quattro aree per i parcheggi, la cui disponibilità resterà sostanzialmente invariata. Le pavimentazioni saranno in materiali permeabili, adatti ad agevolare il deflusso delle acque e, assieme con le alberature delle aiuole, a ridurre l’effetto "isola di calore", particolarmente problematico nei mesi estivi. Saranno inoltre abbattute tutte le barriere architettoniche. Il costo dell’intervento è di 650mila euro.