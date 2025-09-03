Un autunno di incognite

Un autunno di incognite
Riqualificazione di tre piazze contro le ’isole di calore’

Interventi da realizzarsi nel 2026 ad Alfonsine, Fusignano e Lavezzola . In piazza Armandi verranno abbattuti tre pini, sostituiti poi da 16 nuovi alberi.

Piazza Tiziano a Lavezzola

Piazza Tiziano a Lavezzola

Per approfondire:

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei tre interventi di architettura urbana verde in Bassa Romagna.Ubicati ad Alfonsine, Fusignano e Lavezzola, gli interventi vedranno la luce nel corso del 2026 e si concentreranno sulla desigillazione dei suoli, per migliorare il deflusso delle acque pluviali, nonché sull’aumento della copertura verde, per ridurre l’effetto "isola di calore", migliorare il benessere psico-fisico e aumentare la socialità stessa degli spazi. "Con un costo totale di 2.040.000 euro – si legge nella nota – , i progetti fanno parte dell’Atuss, l’agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile della Bassa Romagna, e sono finanziati all’80% dalla Regione Emilia-Romagna grazie alla programmazione integrata dei Fondi europei 2021-2027 e per il restante 20% dall’Unione"."Ad Alfonsine – continua la nota – l’intervento di rigenerazione urbana interessa piazza della Resistenza: ad oggi la piazza non è altro che un grande parcheggio interamente asfaltato: al termine dei lavori, una parte importante della pavimentazione sarà sostituita con materiali drenanti, mentre sarà notevolmente aumentata la copertura arborea. La piazza, utilizzata per il mercato settimanale e per numerose feste di paese, manterrà interamente la sua funzionalità, rendendola maggiormente fruibile anche nei periodi caldi. Aumenterà inoltre il decoro urbano, concorrendo a migliorare il valore dei servizi privati e pubblici presenti, come il Museo della battaglia sel Senio, la biblioteca Pino Orioli e il cinema-teatro Gulliver. L’investimento per Alfonsine è di 990mila euro". Spiega ancora la nota che per Fusignano la piazza designata è piazza Armandi: anche in questo caso l’obiettivo è quello di ridurre gli spazi impermeabili e aumentare il decoro grazie all’utilizzo di pavimentazioni in pietra e la fruibilità degli spazi. Per consentire i lavori sarà comunque necessario l’abbattimento dei tre pini ora presenti, che saranno comunque compensati - oltre che dall’aumento delle superfici permeabili - dalla piantumazione di sedici nuovi alberi, andando quindi più che a triplicare i futuri spazi ombreggiati. L’investimento è di 400mila euro".A Lavezzola sarà interamente riqualificata piazza Tiziano: anche in questo caso la piazza - oggi nient’altro che un parcheggio - sarà interamente ridisegnata, con la conclusione dei lavori prevista a fine 2026. La soluzione studiata per la nuova piazza, presentata pubblicamente ai lavezzolesi con una conferenza il 10 dicembre 2024, prevede una croce centrale pedonale alberata e quattro aree per i parcheggi, la cui disponibilità resterà sostanzialmente invariata. Le pavimentazioni saranno in materiali permeabili, adatti ad agevolare il deflusso delle acque e, assieme con le alberature delle aiuole, a ridurre l’effetto "isola di calore", particolarmente problematico nei mesi estivi. Saranno inoltre abbattute tutte le barriere architettoniche. Il costo dell’intervento è di 650mila euro.

