Riqualificazione e nuovi giochi per i parchi

Sono diversi i dubbi che si addensano sul progetto ’Un giardino per tutti’, relativo alla riqualificazione del Parco della Montagna, della piastra polivalente di via Bach e dell’area ex Tamburello. Perplessità espresse dai rappresentanti delle consulte di Lugo Nord e Centro Storico, alle quali l’intervento è stato presentato nella serata di lunedì, riferite non al progetto ma alla capacità dell’amministrazione di procedere con le necessarie manutenzioni successive. I tre lotti si affiancano nei pressi della zona di Largo Corelli, tristemente nota per l’abbattimento di diversi pioppi per fare posto alla futura nuova sede del nido ’La Filastrocca’. L’intervento, del valore complessivo di circa 245mila euro, è già stato avviato tramite il cantiere che riguarda la piastra polivalente, dove sono in corso lavori per 95mila euro. Entro la fine del mese, in quella porzione di parco sarà rifatto il fondo della pavimentazione e montati nuovi canestri. In più saranno eseguiti altri interventi comuni ai tre lotti, vale a dire l’installazione della pubblica illuminazione con fari temporizzati vicino ai campi, di telecamere di sorveglianza agli ingressi, di nuovi cestini e panchine.

L’area del Parco della Montagna sarà attrezzata con giochi dedicati ai bambini e alle bambine nella fascia d’età 2-6 anni, quindi con uno scivolo, un’altalena inclusiva e due giostrine. La zona dell’ex Tamburello sarà invece trasformata in una area gioco in cui troveranno posto una teleferica, una piramide da arrampicata, le porte per il calcetto con la rete parapalloni e la struttura per streetwork per allenarsi all’aperto. Altra novità riguarda la piantumazione di nuovi alberi ’da pianura’, in tutto 19, di cui 7 accanto alla fontana di Ridracoli, 6 su via Da Ponte accanto alla futura scuola dell’infanzia, 2 nella zona della scuola e nell’area 4 riqualificata dell’ex Tamburello a delimitare una sorta di area pic-nic.

"Tutto bello – hanno commentato in particolare dalla consulta di Lugo Centro –. Quello che non è chiaro è se sono state previste risorse a bilancio da destinare alle manutenzioni ordinarie per evitare, come successo con il Parco del Tondo, che il degrado si diffonda. Prima di mettere in campo dei progetti importanti sarebbe bene valutare la creazione di un piano di interventi". La risposta è arrivata dall’assessora all’ambiente Maria Pia Galletti, presente all’incontro insieme all’assessora ai lavori pubblici Veronica Valmori e al sindaco Davide Ranalli. "Sto insistendo affinchè vengano inserite a bilancio voci specifiche per procedere alla manutenzione delle aree – ha sottolineato –. Questo progetto di riqualificazione è molto importante perché restituirà alla cittadinanza aree verdi che necessitano di essere curate, ora strutturate per favorire il gioco libero e auto organizzato che sarà di grande beneficio". A breve l’amministrazione procederà anche con altri interventi diretti ai parchi della città e del forese ai quali sono destinati 180mila euro, frutto della variazione di bilancio approvata di recente. "Il nostro intento è di rimuovere tutti i giochi per bambini ormai obsoleti presenti al loro interno – ha spiegato Valmori –. Partiremo dalla frazione di Ascensione, alla quale sono destinati i primi 24.000 euro. Nel frattempo procederemo con una mappatura. Faremo in modo che in ogni quartiere della città venga identificato un solo parco come luogo per i giochi. Per Lugo Nord si tratta del Parco urbano del Loto, per la zona Ovest del parco vicino a quello delle Lavandaie, per quella Sud dell’area verde di via San Giorgio e per la zona Est del parco di viale Europa. I giochi a disposizione dei bambini saranno implementati solo nei parchi definiti principali mentre negli altri saranno soltanto dismessi".

