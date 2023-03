Riqualificazione energetica Pala De Andrè sotto i ferri per contenere le spese

Sarà Arco Lavori (con Nta, Ecis e Tosco) a occuparsi della riqualificazione energetica del Pala De André. L’impresa si è infatti aggiudicata la gara d’appalto per i lavori nella struttura sportiva per un importo di circa 1,2 milioni di euro. I lavori non sono ancora stati assegnati e, quindi, è difficile fare una previsione sull’apertura del cantiere, comunque entro l’anno. L’efficientamento è uno degli interventi decisivi per contenere le spese di gestione dell’impianto sportivo, renderlo sostenibile anche ambientalmente e più performante rispetto alle esigenze di eventi come Ravenna Festival o altri eventuali concerti e spettacoli. Costruito nel 1990 su progetto dell’architetto Carla Maria Sadich su incarico di Raul Gardini, dopo 33 anni la grande struttura necessita di ammodernamenti. I lavori prevedono un nuovo impianto di climatizzazione invernale, estiva e di ventilazione meccanica, con installazione di moderni generatori in pompa di calore ad alto rendimento, sostituzione delle macchine termo-ventilanti con unità di nuova generazione a recupero energetico e implementazione di un sistema di regolazione e controllo.

"L’intervento – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Federica Del Conte – è finalizzato ad ottenere miglioramenti sul piano della riduzione dei costi di esercizio e di gestione degli impianti termici; dell’impatto ambientale con il calo dell’emissione in atmosfera di gas CO2; qualificazione della gestione e del controllo degli impianti (controllo ed ottimizzazione dei consumi, regolazione degli impianti in funzione delle reali esigenze, miglioramento del comfort)". "L’area che ospita il parcheggio del Pala De Andrè e della seconda area sportiva attualmente in costruzione, verrà dotata di una copertura che consentirà di realizzare un impianto fotovoltaico", aggiunge l’assessore. "Il progetto prevede che i pannelli vengano collocati nella zona del parcheggio priva di alberi e consentirà di contenere i costi energetici del Pala De Andrè". Il secondo palasport si avvarrà di un ulteriore impianto fotovoltaico, installato sul tetto in costruzione.

Lo.tazz.