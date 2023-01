Ris al lavoro per tre ore sul luogo del delitto

Il sopralluogo è andato avanti per più di tre ore con un obbiettivo preciso: ricostruire la scena del crimine in 3d grazie all’uso di uno speciale scanner montato su uno stativo. È quanto i carabinieri del Ris di Parma assieme ai colleghi del nucleo Investigativo di Ravenna hanno fatto nel primo pomeriggio di ieri nella campagne di Castel Bolognese per provare a incamerare altre informazioni in merito all’omicidio di Felice Orlando, l’operaio 49enne di origine cosentina ma da molto tempo residente in Romagna, uscito di casa il pomeriggio del 29 ottobre scorso, un sabato, per andare a caccia e ammazzato da mani tutt’ora ignote in un frutteto che si trova a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. Il cadavere era stato rinvenuto all’indomani mattina dal padre convivente, a sua volta allertato dalla compagna del 49enne preoccupata per non essere riuscita per troppo tempo a raggiungere telefonicamente l’uomo. Il corpo si trovava in un fossato di scolo senza il fucile accanto ma solo con i cani che lo vegliavano. E il genitore del defunto ieri era presente nei campi assieme ai militari per fornire eventuali indicazioni utili a collocare con precisone tutti gli elementi. Dettagli che si vanno ad aggiungere a quelli già nelle mani degli inquirenti – coordinati dai pm Daniele Barberini e Silvia Ziniti – grazie ai precedenti sopralluoghi anche dei Ris, alle considerazioni balistiche e all’autopsia. Secondo quanto finora emerso, il 49enne era morto quasi subito in un orario collocato tra le 18.30 e le 19 di sabato, cioè poco dopo avere incontrato un testimone e a ridosso dell’imbrunire (un momento di luce incerta ideale ad esempio per un agguato).

Tra le ipotesi formulate a caldo sulla base della prima ispezione cadaverica, anche quella che non fosse stato ammazzato lì ma che vi fosse stato portato in un secondo momento: e in tal senso la ricostruzione di ieri potrebbe definitivamente sgombrare il campo da ogni dubbio residuo. In ogni caso, il 49enne era stato centrato da due i colpi esplosi in successione: uno alla schiena da meno di un paio di metri e uno alla nuca da distanza ravvicinata (30 centimetri, forse meno) rivelatosi fatale.

Il fucile della vittima, un calibro 12, non è stato ancora recuperato nonostante le battute tra i campi condotte anche dai militari della locale Stazione e l’ausilio di droni e metal detector. Non si tratta tuttavia dell’arma del delitto che dovrebbe essere sempre un fucile da caccia ma di calibro compreso tra 16 e 20: per questo motivo gli inquirenti stanno svolgendo accertamenti a tappeto proprio su fucili di questa portata.

La pista che punta a individuare un movente in ambito venatorio, resta insomma quella privilegiata anche se non si escludono ipotesi di screzi maturati in altri ambiti.

a.col.