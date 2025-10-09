Risanamento dei fanghi. Dragaggi del Candiano, iniziati i lavori per l’impianto di gestione dei materiali

A Ravenna sta nascendo un impianto per la gestione dei materiali di dragaggio del Canale Candiano unico in Europa, con una soluzione ambientalmente compatibile. L’investimento è di 140 milioni, in gran parte finanziato con il Pnrr, per cui dovrà entrare in funzione il primo luglio 2026. È in costruzione nel perimetro portuale vicino alla pialassa Piombone, all’interno di una vecchia cassa di colmata Nadep, non emette fumi e non vi è impatto visivo. Lo sta realizzando la società Renco di Pesaro e nella gestione avrà un ruolo Hera Ambiente Servizi Industriali. I lavori sono iniziati e proseguono rapidamente. Il porto sarà dunque dotato di una struttura che risanerà i materiali di escavo prodotti per portare i fondali a -14,50 metri e potrà essere utilizzata anche per gli scali limitrofi come previsto dall’autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna. Infatti, ha suscitato l’interesse di altre realtà, anch’esse alle prese con problemi di interramento.

Quest’opera è stata presentata dal segretario generale dell’Autorità Portuale, Fabio Maletti, al convegno ’Città e porti’ tenutosi a Trieste, organizzato dal Comitato nazionale degli Ingegneri, insieme ad Assoporti e al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, a cui era presente anche il presidente dell’Ordine di Ravenna, Massimo Rosetti. "Strutture di questo tipo – ha spiegato Maletti –- sono molto diffuse in Nord Europa, dove però viene attuata esclusivamente una selezione e un’asciugatura dei sedimenti; a Ravenna, invece, fra la selezione e l’asciugatura è stato inserito un trattamento per depurarli principalmente dagli idrocarburi. In questo modo si ottengono sabbia pulita, che può essere utilizzata per ripascimenti ad esempio delle spiagge, e limi e argille che andranno a riempire cave dismesse chiudendo quindi le ferite ambientali sul territorio".

Non era l’unica possibilità, perché gli idrocarburi possono essere anche bruciati o eliminati in biomasse, "ma è sicuramente quella più sostenibile" aggiunge Maletti, sottolineando che "gli impianti del Nord Europa hanno normative diverse che permettono loro di accumulare i materiali all’aria aperta". A Ravenna si è studiata una soluzione in un’ottica di economia circolare, che trasforma un problema, cioè dove collocare il refluo di dragaggio, in un’opportunità a un prezzo contenuto, minore di quello richiesto se si utilizzasse una discarica.

Il processo autorizzativo è stato complesso: "Ha tenuto conto – afferma il segretario generale – delle norme più cautelative e ha visto coinvolti una ventina di enti tra nazionali e locali relativi alla sicurezza ambientale e alla tutela del paesaggio". Nel passato l’Autorità Portuale ha utilizzato i sedimenti rimossi per rialzare aree logistiche. Terminata questa attività, restavano due possibilità: trovare nuove aree di deposito o puntare sul riuso del materiale dragato. "Dopo aver analizzato diverse opzioni e verificato in laboratorio l’efficacia del processo - conclude Maletti - si è scelta questa seconda via e si è passati al modello industriale. Saranno così garantiti gli escavi nel porto di Ravenna per i prossimi anni con una opzione che ha suscitato l’interesse anche del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica".