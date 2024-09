Risanamento in 4 punti: "Già pronto un acquirente"

Il risanamento di Cmc - secondo quanto si legge nel documento - dovrebbe passare attraverso quattro punti fondamentali. Si parte dalla prosecuzione delle commesse già avviate e dall’inizio di quelle in fase di contrattualizzazione. La cooperativa prevede poi la dismissione di un proprio ramo d’azienda (il construction) con un portafoglio di commesse con ricavi a finire da oltre 1,2 miliardi e marginalità per più di 100 milioni. In questo caso il piano prevede che l’indebitamento commerciale venga trasferito all’acquirente. E su questo fronte, i legali hanno depositato assieme alla loro istanza le proposte più recenti, in un caso confermata con una lettera del potenziale investitore datata 22 giugno scorso. Sulle modalità del trasferimento del ramo d’azienda, lo scenario non è ancora ben delineato: cessione, conferimento, aumento di capitale o anche trasformazione della cooperativa.

C’è quindi la valorizzazione di alcune partecipazioni di particolare consistenza attraverso la loro cessione: vedi quella detenuta in Tangenziale Estrema spa e in Eurolink scpa. Lo stesso vale per crediti vantati nei confronti delle partecipate. Sul fronte della partecipazioni, Cmc ha comunicato al tribunale di avere già avuto proposte di acquisito da parte di un operatore nel settore delle costruzioni; in un caso poi (Eurolink) è già stato raggiunto un accordo per la cessione nel contesto di una procedura competitiva. L’obbiettivo del piano - ha puntualizzato l’azienda - è quello di soddisfare sia i crediti del concordato (vedi i privilegiati, i prededucibili e i fornitori strategici per i quali era previsto il pagamento integrale) che i post-concordatari, cioè quelli legati all’indebitamento attuale. E solo la conferma delle misure protettive chiesta al tribunale, potrebbe consentire a Cmc di procedere per ora con una certa tranquillità. Vedi ad esempio il divieto per i creditori di intraprendere azioni esecutive o cautelari sul patrimonio.

Per Cmc esiste un altro fonte aperto: quello penale. Del resto nell’ultima udienza dei creditori prima dell’omologazione del concordato (25 marzo 2020), era emerso che a conti fatti l’esposizione ammontava a un miliardo e 612 milioni di euro. Una cifra alla luce della quale era inevitabile il vaglio della magistratura (pm Daniele Barberini e Lucrezia Ciriello). Su questo fronte, a primavera 2021 la procura aveva delegato la guardia di Finanza per una perquisizione finalizzata anche a inquadrare la situazione che aveva portato al concordato con contestuale notifica di avvisi di garanzia per quattro persone.