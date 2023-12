Risate assicurate a Capodanno

Quest’anno lo show comico di Capodanno ’I Comici del Borgo’si trasferisce a Conselice (al Centro civico Gino Pellegrini di piazza Foresti 25) per un evento speciale. Sul palco un ricco cast formato da 4 comici e un musicista. Il format è stato ideato da Davide Dalfiume, attore con esperienza teatrale. Docente di corsi di teatro comico a Università Aperta di Imola, è direttore artistico del Teatro Comunale di Conselice dal 2018. Giorgio Zanetti, artista a tutto tondo. Comico, attore, presentatore. Protagonista delle più importanti edizioni di Zelig. Stefano Bellani (foto) fa il comico in giro per l’Italia da più di 25 anni. Giampiero Pizzol, attore romagnolo, si occupa di teatro fin dagli anni ’70 (Maurizio Borgogni in arte Ceccarino, comico toscano e cantautore, scrive e canta graffianti e irriverenti favole politiche.

Prenotazioni telefoniche 371/5318963 (ore 11-13 e 17-19) o mail: biglietteriateatroconselice@gmail.com. Info: Teatro La Bottega del Buonumore: 353/4045498. Posti ancora disponibili, ma è vivamente consigliata la prenotazione il prima possibile. Prevendita domani presso il Municipio di Conselice al piano terra stanza 5 dalle ore 15 alle 17. Biglietto: 20 euro; ridotto solo ai residenti 18.