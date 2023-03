Risate con ’Cipolle’ alle 15.30

Oggi alle 15.30 al Teatro Rasi di Ravenna (via di Roma, 39), La Compagnia Magazzino i FS, Cotignola torna in scena con una propria produzione: Cipolle, per la regia di Piero Nabendu Zama. Un attore comico, una fotografa, una scrittrice e un ballerino, accomunati dal male peggiore per chi fa

l’ispirazione.Tutte le vicende si svolgono in un luogo particolare:

la casa ’Rifugio d’artista’ dove la vecchia signora proprietaria promette allo sfortunato gruppo, un soggiorno

dal potere terapeutico.

Interpreti: Chiara Tampieri, Matteo Longanesi, Elda Tabanelli, Giacomo Regoli, Rosella Amadei.Costo per singolo biglietto: intero 9; ridotto 8; soci Capit 7.