Risate e aneddoti sabato al Full Moon con Andrea Roncato

Dopo il rinvio dello spettacolo di Duilio Pizzocchi per improvvisi problemi di salute dell’artista (live-show posticipato al 28 dicembre), un altro “campione della risata” sta per salire sul palco del Full Moon. Sabato, nel locale di viale Tritone a Pinarella di Cervia, si esibirà infatti Andrea Roncato, storica maschera della nostra comicità. Roncato regalerà aneddoti e racconti esclusivi del suo lungo viaggio nel cinema italiano ed europeo (posti limitati, per la cena prenotazione al 329/1464457).