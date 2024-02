"Risate in dialetto, storia e ballo. Così rilanciamo il centro ‘Il Tondo’"

Socialità prima di tutto. È questa l’intenzione del nuovo presidente del centro sociale Il Tondo, Paola Mazzotti (foto), in carica dall’1 gennaio. "Il mio obiettivo – spiega Mazzotti – è di stimolare la socialità nelle persone. Ce ne sono tante che vivono nella solitudine. Se posso vado anche a prenderle a casa, devono uscire, devono ricominciare ad apprezzare lo stare insieme. Per questo sto riprogrammando i trebbi della domenica pomeriggio, incontri di un paio d’ore dedicati alla lettura di libri, poesie e temi in grado di far nascere un confronto". I soci dai 120 dello scorso anno sono arrivati ai 170 attuali. "Il centro sociale ha subito molto negli ultimi anni – spiega Mazzotti –. Prima il Covid che ha allontanato le persone, poi la trasformazione della sala polivalente nel centro vaccinale e poi, di nuovo, l’alluvione e la tromba d’aria. Ora mi sto dando da fare per far sì di riportare le attività del centro sociale a quelle che erano un tempo". La prima tornata di eventi è prevista al inizio marzo, con tre serate dedicate alla commedia dialettale. "La rassegna ‘E nostar dialet’ solitamente si svolge a partire da ottobre – spiega Mazzotti –. Ora però, per stimolare il riavvicinamento delle persone al centro sociale, abbiamo deciso di offrire un’anteprima con gli spettacoli dell’1, 8 e 15 marzo". Tre venerdì inaugurati, il primo, dalla Compagnia del Teatro di Cassanigo con la commedia ‘Al campan ad Don Camel’, seguito dalla compagnia dialettale ‘Qui de Tond’ di Lugo che presenta ‘Villa Tranquilla! Mo miga tant!’ e dalla compagnia G.A.D. sempre di Lugo con ‘Ac fadiga par fè una surpresa’. L’ingresso alla serata dell’8 sarà a offerta libera a fronte del contributo di 5 euro per i soci e di 8 per i non soci per le altre due serate.

Fra marzo e aprile, poi, ci saranno quattro appuntamenti serali dedicati alla storia di Lugo "che nessuno conosce – aggiunge la presidente –. Si parte il 18 marzo con ‘La storia di Lugo dalla preistoria agli anni 2000’, illustrata da Leardo Mascanzoni e si prosegue l’8 aprile con la Lugo nell’800 raccontata da Giancarlo Rustichelli, il 22 aprile con un appuntamento dedicato al passaggio del fronte in base a quanto riportato dal diario di Celso Casadio, padre del relatore e socio del centro sociale, organizzatore della rassegna, Giacomo Casadio e, per finire, il 29 aprile con la presentazione del libro scritto da Viviana Bravi e dedicato alle donne in consiglio comunale. Al centro sociale torneranno anche le serate musicali con il folk il 23 marzo e altri tre appuntamenti il 13 e 25 aprile e l’11 maggio. "In estate, almeno per giugno, stiamo pensando anche di utilizzare la pedana esterna per organizzare altre serate di ballo e fra una decina di giorni al massimo – promette – tornerà la tombola. Al Comune ho chiesto di effettuare qualche intervento sulla facciata del centro per il ripristino dell’intonaco. Vorrei che il Tondo divenisse un fiore all’occhiello per la città. A tal proposito voglio ringraziare la Fondazione Teatro Rossini che ha allestito la nostra sala polivalente rendendola simile a un teatro. La Fondazione organizza da noi gli spettacoli per i ragazzi. Poi mi sto interessando anche alla possibilità di acquistare un biliardo a stecca".

Monia Savioli