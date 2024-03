Risate in luglio con . Cevoli, Pizzocchi e Giacobazzi

Vendita dei biglietti in partenza oggi per lo spettacolo del 26 luglio in Piazza Garibaldi. I due romagnoli Paolo Cevoli e Giuseppe Giacobazzi salgono sul palco con quello che definiscono il loro “zio“ emiliano Duilio Pizzocchi per uno spettacolo di grande rilievo. I tre comici, da anni pienamente affermati nella scena italiana e considerati ambasciatori della comicità emiliano-romagnola, divertiranno gli spettatori con i loro cavalli di battaglia, sketch di interazione tra loro e momenti di autentica improvvisazione. Nell’estate scorsa il trio si è esibito per la prima volta insieme in un tour di grande successo. A chi chiedeva anticipazioni dello spettacolo Paolo Cevoli e Giuseppe Giacobazzi avvertivano il pubblico di tenersi pronti ad “ uno spettacolo adatto solo a chi ha addominali abbastanza allenati a ridere“.