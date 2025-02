Risate in romagnolo sul palco del Rasi

Si ride in romagnolo oggi alle 15.30 al teatro Rasi, nell’ambito della 43esima edizione della rassegna Ritroviamoci al Rasi, curata da Capit e Compagnia del Buon umore.

In programma tre farse brillanti: si comincia con ’La lengua dal donn’, sulla vita di coppia, per poi proseguire con ’Tutta colpa di una vacca’, di Nevio Spadoni, che vede un campagnolo del forese ravennate recarsi all’anagrafe per un certificato, ma che giunto in piazza del Popolo si trova a dover rispondere alle domande di alcuni turisti alla ricerca della tomba di Dante.

In chiusura sarà la volta di ’Torna l’oss’: un anziano e malandato benestante di campagna, causa una sbornia memorabile, è in fin di vita; la sua casa si riempie allora di impostori. Gli spettacoli, per la regia di Cesare Flamigni, vedono in scena Valeria Antonelli, Roberto Asioli, Maria D’Agostino, Iliana Fabbri, Stefano Facchini, Cesare Flamigni, Remo Gatta, Laura Malerba, Alessandra Minelli, Sara Minguzzi, Maria Grazia Parisi, Enrico Perini, Giorgio Ravaioli, Riccardo Ravaglia, Silvana Rinaldi, LucianoTassinari. Biglietti da 7 a 10 euro.