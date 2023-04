Riscaldamenti accesi fino a mercoledì

Prorogata con dal sindaco con apposita ordinanza l’accensione degli impianti termici di riscaldamento fino a mercoledì prossimo dato che le condizioni metereologiche attuali e le previsioni per i prossimi giorni indicano un mantenimento delle temperature al di sotto della media stagionale. La proroga del periodo riguarda degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale per tutte le categorie di edifici, limitando a 6,5 ore giornaliere la durata di attivazione degli stessi fatti salvi ulteriori provvedimenti in caso di rilevanti variazioni meteorologiche.