Rischi di ictus cerebrale: sabato mattina open day a Sant’Alberto

Sabato open day, dalle 9 alle 13, alla Casa della Comunità di Sant’Alberto. Queste giornate oltre a fornire informazione e promuovere la prevenzione, servono anche a far conoscere ai cittadini importanti servizi di prossimità, ma soprattutto a rafforzare in loro la consapevolezza dell’importanza che queste strutture rivestono per la prevenzione e la promozione della salute stessa, in particolar modo per le persone anziane ed ancor più importante per le realtà del Forese.

Nel corso della mattinata saranno allestiti punti informativi sull’orientamento ai sani stili di vita e personale sanitario specializzato sarà a disposizione della cittadinanza offrendo iniziative di prevenzione vaccinale e screening per la prevenzione dei tumori della pelle con la possibilità di effettuare consulenze dermatologiche. In collaborazione con l’associazione A.LI.Ce (associazione per la lotta all’ictus cerebrale Ravenna) sarà possibile effettuare lo screening per la prevenzione del rischio individuale di ictus cerebrale.

Per facilitare l’accesso all’iniziativa, è necessario prenotare ai seguenti numeri. Vaccinazione difterite-tetano-pertosse: dalle 9 alle 12 al 334 6705941 oppure inviare una mail a: promosalute.ra@auslromagna.it. Consulto dermatologico: dalle 9 alle 12.30 allo 0544-287041. Screening del rischio di ictus cerebrale: dalle 15 alle 19 al numero 331 1304368.

È previsto un momento dedicato alla promozione delle iniziative indirizzate al benessere psicologico nella terza età, durante il quale, in collaborazione con l’associazione Alzheimer Ravenna, avverrà la presentazione del corso di Memory Training. In collaborazione con Linea Rosa ci sarà un momento informativo sulle attività dei centri antiviolenza a tutela della donna, dopo si terrà un intervento riservato alle donne dopo gli -anta a cura del Consultorio Familiare.