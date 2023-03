Rischio amianto, sabato assemblea pubblica ad Alfonsine

Sabato 4 marzo è in programma ad Alfonsine, dalle 15 alle 18 al cinema Gulliver in piazza della Resistenza, l’assemblea pubblica ’Amianto zero: un risultato possibile. Mappature, bonifiche, salute’ organizzato dalla Cgil di Ravenna, dall’AFeVa (associazione familiari e vittime amianto Emilia Romagna) dal comitato ’Salviamo le api, salviamo noi’ e con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Alfonsine. L’incontro sarà coordinato da Andrea Caselli, AfeVa Emilia Romagna, e sono previsti l’introduzione e i saluti di Raffaele Vicidomini, della Cgil di Ravenna, di Fulvio Arniani, del comitato ’Salviamo le api’ e di Eleonora Proni, presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Tanti gli interventi in programma. L’assemblea si propone di analizzare il fatto che il rischio, dovuto all’utilizzo massiccio dell’amianto fino al 1994 nell’edilizia civile e industriale, rappresenta un problema di salute pubblica ancora oggi.