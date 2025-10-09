Rischio caduti rami, ecco il piano delle potature

Approvato all’Amministrazione comunale il programma di potatura dei viali e dei parchi cittadini, previsto per la prossima stagione invernale. Questo progetto - che avrà un budget complessivo di 100mila euro - mira a garantire la salute e la sicurezza del patrimonio arboreo urbano. Gli interventi di potatura inizieranno indicativamente a partire da fine mese e saranno eseguiti dalla ditta specializzata che ha vinto l’accordo quadro verde, selezionata tramite una procedura pubblica per garantire trasparenza ed efficienza. Il piano di intervento interesserà circa 350 alberi, situati principalmente lungo i viali alberati della città, dove predominano specie come platani e pini.

L’obiettivo principale, si legge in una nota del Comune, "è quello di favorire il contenimento e il riequilibrio delle chiome, riducendo i rischi associati alla caduta di rami e migliorando la sicurezza complessiva degli spazi pubblici. Questo sarà realizzato attraverso operazioni mirate che terranno conto delle specifiche esigenze di ciascuna specie arborea, per preservarne la vitalità e la stabilità strutturale. Le operazioni di potatura saranno condotte utilizzando tecniche moderne e sostenibili di gestione del verde urbano, con un’attenzione particolare alle condizioni fisiologiche e fitosanitarie degli alberi. I tecnici comunali svolgeranno un ruolo chiave nel definire le priorità degli interventi, valutando attentamente lo stato di salute degli alberi e la necessità di prevenire malattie come il cancro colorato del platano, una patologia particolarmente dannosa per questa specie".

Durante l’esecuzione dei lavori potrebbero verificarsi temporanei rallentamenti del traffico veicolare nelle aree interessate. Tuttavia, l’Amministrazione comunale "si impegna a limitare al minimo i disagi per i cittadini. Le vie saranno chiuse alla circolazione solo per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle operazioni, indicativamente nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 17. Sarà comunque garantito l’accesso ai residenti, ai mezzi di soccorso e ai veicoli del trasporto pubblico". Le eventuali deviazioni del traffico saranno chiaramente segnalate attraverso apposita cartellonistica informativa, posizionata in punti strategici per facilitare la viabilità alternativa. Le aree interessate dalle potature sono: via Danubio, via Stazzone, viale Dante, via Milazzo, via Villa Glori, via Marconi, via Ovidio, via Ippocrate, parco Paul Harris, alberi isolati ed aree verdi.

Ilaria Bedeschi