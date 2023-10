Rischio cardiovascolare. Tre check up

Domani in piazza Kennedy, dalle 10 alle 18, iniziativa per la prevenzione del rischio cardiovascolare organizzata dalla Regione in collaborazione con Ausl Romagna e Comune di Ravenna. Medici ed infermieri di Cardiologia dell’ospedale si dedicheranno all’interno di una clinica mobile composta da un automezzo attrezzato e gazebo, a tre diversi tipi di check-up gratuiti che non necessitano di prenotazione: la determinazione dell’assetto lipidico, tramite un semplice prelievo di una goccia di sangue capillare, la rilevazione dei principali parametri vitali, come pressione arteriosa e indice di massa corporea e lo screening della fibrillazione atriale asintomatica. Questi test permetteranno di calcolare il punteggio di rischio cardiovascolare e valutare la carta del rischio dell’utente attraverso un algoritmo computerizzato. I cardiologi presenti forniranno la consulenza necessaria: i soggetti più a rischio saranno invitati a contattare il proprio medico di medicina generale e, in caso di riscontro di patologia, verrà garantita una visita presso la cardiologia di riferimento del territorio.