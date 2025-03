Rischio idraulico, il primo consiglio sul tema

Si è svolto mercoledì 26 marzo all’auditorium Corelli di Fusignano il Consiglio straordinario dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, interamente dedicato alla gestione del rischio idraulico del territorio. Aperto a tutti i consiglieri e alla cittadinanza, è stato il primo di una serie di incontri per informare i cittadini sullo stato di attuazione delle opere e delle azioni in corso per la sicurezza idrogeologica e idraulica del territorio romagnolo. Numerosi gli interventi tecnici della serata: David Minguzzi, coordinatore della Protezione civile della Bassa Romagna, ha illustrato il Piano di emergenza di protezione civile e tutti i protocolli di emergenza. Federico Vespignani, responsabile dell’unità organizzativa per la ricostruzione privata, ha illustrato i contributi attivi e le modalità di accesso. È intervenuta inoltre Paola Silvagni, capo settore progettazione lavori del Consorzio di bonifica della Romagna occidentale, che ha illustrato il ruolo della rete di scolo secondaria e i lavori effettuati negli ultimi anni per migliorare il drenaggio delle acque. Presente inoltre Manuela Rontini. "Abbiamo pensato questo momento come un’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte della sicurezza idrogeologica del territorio e condividere un patrimonio di informazioni utili nel dialogo con la cittadinanza" ha detto il sindaco Nicola Pondi.