"Rischio idrogeologico, siamo davanti a nuove sfide"

Si torna a parlare di rischio idrogeologico del territorio. È successo nel corso dell’incontro ’Sicurezza idrogeologica e agricoltura’ organizzato a Cà di Lugo dalla lista ’La Torre Civica’ di Sant’Agata Sul Santerno. Per l’occasione era presente il geologo Claudio Miccoli, che ha ripercorso l’intero aspetto della gestione del territorio legandolo ai fatti alluvionali accaduti nel maggio scorso.

"È emersa una mancata gestione delle zone montane che ha causato un arrivo repentino delle acque di pioggia, peraltro particolarmente intense, nella zona di valle in cui è mancato l’effetto della casse di espansione, per altro previste dal piano assetto idraulico – ha ricordato nel suo intervento –. Appare quindi evidente come sia indispensabile rivedere alla base il paradigma tecnico con cui affrontare queste nuove sfide che i cambiamenti climatici ci propongono con sempre maggiore frequenza".

Da parte delle associazioni di categoria del mondo agricolo, presenti all’evento, è stato espresso un parere condiviso sulla necessità di snellire le pratiche burocratiche per l’installazione delle ventole antibrina. A questo proposito erano presenti le tre associazioni di categoria Coldiretti, Cia e Confagricoltura rispettivamente nelle figure di Assuero Zamprini, Matteo Pagliarani e Andrea Betti.