Riserva Unesco Raccolta firme "Trasparenza"

Prosegue e si allarga, coinvolgendo anche il territorio di Brisighella, l’iniziativa promossa da Coldiretti Ravenna per richiedere "un vero processo partecipativo, trasparente e condiviso a sostegno dell’iter di candidatura a riserva Unesco del Parco della Vena del Gesso Romagnola".

Spiega la nota: "Dopo aver raccolto oltre 300 firme in poche ore a Casola Valsenio, domani, 1 febbraio, agricoltori, cittadini e imprese saranno in piazza Carducci a Brisighella (dalle ore 8 alle ore 13) per informare e sensibilizzare la comunità locale in merito alle criticità sinora evidenziate dal percorso di candidatura, viziato a detta di Coldiretti da scarsa trasparenza, informazione pressoché nulla e mancato coinvolgimento del territorio".

"Un passaggio storico tanto importante per il Parco della Vena del Gesso, ossia la costituzione della riserva Unesco, elemento di sicura promozione, salvaguardia e crescita dell’intero territorio dell’alta collina faentina – commenta Coldiretti – non può essere fatto al buio, senza coinvolgere il territorio stesso, le comunità locali e le persone che negli anni si sono spese e hanno contribuito a tutelare e valorizzare l’ambiente e il paesaggio. E invece, purtroppo – prosegue l’Organizzazione agricola – ci ritroviamo con un dossier ufficiale di candidatura mai condiviso e consegnato, sia alle Associazioni che ai proprietari delle aree che insistono sul Parco e agli agricoltori, coloro che, lo ripetiamo, nel tempo hanno contribuito più di tutti alla tutela del territorio, prevenendone e impedendone il dissesto, rendendolo dunque migliore rispetto al passato".

Secondo Coldiretti, dunque, le lacune legate alla divulgazione delle informazioni, ma soprattutto il mancato coinvolgimento dei soggetti direttamente interessati, è una criticità cui va posto subito rimedio rendendo, sulla base anche dei dettati della stessa Unesco, il percorso di candidatura e il collegato ‘Piano Territoriale del Parco’, finalmente "aperto, trasparente e condiviso, caratteristiche queste – conclude Coldiretti – che certamente potrebbero migliorare l’efficacia dell’intero progetto massimizzandone i benefici per le comunità locali coinvolte".