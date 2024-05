"Risolvere i problemi di gestione delle acque"

Mattinata di tour elettorale a Faenza per il candidato della Lega alle elezioni europee Stefano Bargi. Con lui il consigliere regionale Andrea Liverani e la consigliera comunale Cristina Alpi, oltre all’ex deputato Gianni Tonelli e alla consigliera regionale reggiana Maura Catellani. Liverani mostra ottimismo: "Penso che in questa campagna elettorale si stiano riavvicinando alla Lega elettori che si erano allontanati da noi alle ultime elezioni". Merito della candidatura del generale Roberto Vannacci? "Nella Lega non abbiamo paura di sostenere posizioni che nella vulgata appaiono scomode – esordisce il sassolese Bargi, oggi consigliere regionale –. Anni fa fui massacrato quando ripetevo che tra Ucraina e Russia serve una de-escalation: oggi noto che non sono più il solo a pensarla così". Bargi è entrato a gamba tesa anche su quelle che chiama "eco-follie": "Aspetto ancora che l’Europa ci spieghi dove gli italiani troveranno i soldi per convertire la loro abitazione in una cosiddetta ‘casa green’". Valanga di critiche anche alla riconversione verso l’elettrico del parco-auto: "Il settore automotive europeo si è fatto cogliere impreparato, e ora rischiamo l’invasione di auto fabbricate in Cina. Per il comparto automobilistico emiliano le prospettive sono cupe". Ma è sull’alluvione che il solco fra la Lega e il centrosinistra si fa ancora più largo: "Già ai tempi dell’alluvione modenese di qualche anno fa evidenziammo come ci fosse un problema a livello di gestione delle acque. Il Pd e la sinistra sono per la difesa del suolo, la Lega è per la difesa dell’uomo. Gli emiliani e i romagnoli dei secoli passati hanno conquistato spazi in questa regione sottraendoli ai fiumi o alle aree paludose: non ci sta bene che qualcuno ci venga a dire che dobbiamo tornare all’epoca precedente e ‘battere in ritirata’".

Nel frattempo, all’interno della Lega faentina sembra essere stato diramato l’ordine del ‘rompete le righe’: una porzione del partito sostiene la candidatura della consigliera comunale Roberta Conti; Liverani e i suoi fedelissimi stanno facendo campagna per Bargi; Gabriele Padovani, fuoriuscito dalla Lega due anni fa ma ancora punto di riferimento di molti elettori dell’area, ammette candidamente di "sostenere i candidati che stimo, il che vale per alcuni volti di Fratelli d’Italia ma ovviamente anche per Bargi". Quello che alle Europee 2019 era in Italia il primo partito sembra insomma correre in ordine alquanto sparso: "Ma fra di noi non c’è nessuna spaccatura – mette le mani avanti Andrea Liverani –. Già mesi fa dissi che mi sarei impegnato per sostenere la candidatura di Bargi, dunque rimango coerente. Roberta Conti inoltre non ha bisogno che io faccia campagna per lei".

