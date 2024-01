Risonanza magnetica, esperienza poco piacevole

Come cittadina di Ravenna sento il dolore e l’amarezza nel manifestare il disagio provato la sera del 9 gennaio, quando mi sono recata all’ospedale per una risonanza. Arrivata sul posto ho rivolto alcune domande al personale: "com’è la risonanza e quando dura?". La risposta è stata "20 minuti", anche se poi sono stati 30. Sono entrata in questo tunnel, non mi sono state ‘suggerite’ le sensazioni che avrei potuto provare, cosa che invece è molto importante per il paziente. Dopo un quarto d’ora ho avvertito un caldo insopportabile, con una sudorazione e una secchezza alle gote pure loro insopportabili. Un apparecchio obsoleto, senza ventilazione, dove dovevo appoggiare la testa, talmente stretto che non ci stavano nemmeno le cuffie. Venti o trenta minuti senza sentire nessuno, anche solo a titolo di incoraggiamento.

Comunque, al di là della mia esperienza personale, la macchina è vecchia. Che un ospedale come quello di Ravenna, che negli anni ‘70 era il migliore in Emilia Romagna, sia ridotto così, con nessuno che si interessi di rinnovare delle apparecchiature così prive di accorgimenti importanti per il paziente o l’ammalato. Non voglio sentirmi dire che questa è la risonanza, io posso dire che c’è differenza, avendone fatte tante e non c’è paragone. Basta dire che una signora dopo di me è uscita dall’ambulatorio senza aver effettuato l’esame.

Alma Conti