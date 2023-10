Risorse per le auto ’alluvionate’. La Regione stanzia 27 milioni. Altri 5 per le persone fragili

Da oggi è online la possibilità di richiedere un contributo per chi ha avuto il veicolo – auto, motociclo, ciclomotore – distrutto, o anche solo danneggiato, dall’alluvione. Insieme a questo, pronte le risorse destinate ai Comuni per un sostegno concreto alle persone e alle famiglie in maggiore difficoltà economica e sociale, dall’affitto da pagare al buono spesa, dalle spese scolastiche al prestito sull’onore. La Regione è pronta ad assegnare i primi 32 milioni di euro donati attraverso la raccolta fondi "Un aiuto per l’Emilia-Romagna", che l’ente aveva avviato subito dopo gli eventi del 16-17 maggio. Di questi, 27 milioni serviranno per l’erogazione di contributi per la sostituzione dei mezzi rottamati o venduti, fino a 5mila euro per le auto e 700 euro per i ciclomotori o motocicli, o per la loro riparazione, fino a 2 mila euro.

Cinque milioni sono invece destinati ai Comuni per sostenere le persone e le famiglie fragili residenti nelle zone alluvionate. L’erogazione dei contributi ai cittadini avverrà attraverso un bando pubblico per i veicoli distrutti o danneggiati che sarà online già da domani mentre per quanto riguarda le risorse destinate alle famiglie ci sarà un trasferimento di fondi ai Comuni che provvederanno alle assegnazioni. A stabilirlo, una delibera della giunta regionale. Si tratta di una prima tranche dei 47 milioni di euro raccolti fino al 5 luglio 2023, prima cioè della nomina del generale Figliuolo a Commissario per la ricostruzione. Il bando pubblico sarà online da oggi su https:ambiente.regione.emilia-romagna.ititbandibandi-2023bandoveicolialluvionati; è rivolto ai cittadini residenti nelle province alluvionate che, alla data del 1° maggio, risultavano intestatari di veicoli danneggiati dagli eventi alluvionali. I 27 milioni sono destinati alla sostituzione e alla riparazione di autoveicoli, ciclomotori e motocicli danneggiati o resi inservibili dagli allagamenti dovuti all’esondazioni. I contributi saranno di 3mila o di 5mila euro a seconda della classe ambientale dei mezzi (più la classe è alta più alto sarà il contributo), 700 euro per i ciclomotori e motocicli.

Come richiesto dai Comitati dei cittadini alluvionati, sono previsti contributi anche per chi ha venduto i mezzi. Per la riparazione dei veicoli, invece, l’importo sarà fino a 2mila euro. Il contributo è ridotto della somma eventualmente liquidata dall’assicurazione. Aiuti a persone e famiglie fragili: le risorse, 5 milioni di euro, saranno trasferite ai Comuni delle aree alluvionate che provvederanno a destinarle alle famiglie e alle persone - residenti o con dimora principale, abituale o prevalente nei territori colpiti - che si trovano in particolari situazioni di fragilità economica e sociale, oppure alle famiglie e ai nuclei in cui siano presenti persone con disabilità. I fondi, tra le altre cose, potranno essere utilizzati: per un sostegno al pagamento di affitto e utenze; per attivare prestiti sull’onore; per erogare buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari eo di prima necessità; per realizzare altre opportune misure di supporto e accompagnamento a situazioni di fragilità e disabilità.