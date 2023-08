Risorse post-alluvione, bando per assegnarle

Fondo donazioni alluvione, un bando per assegnare ai cittadini di Russi tutte le risorse raccolte. La raccolta fondi, avviata subito dopo l’alluvione del maggio scorso per sostenere le persone e le famiglie colpite dall’emergenza, ha consentito al Comune di Russi di raccogliere finora (dato al 3 agosto) 113.911 euro, grazie alla generosità di singoli cittadini, aziende e realtà associative anche fuori regione. In parallelo, le domande di Contributo di immediato sostegno (CIS) pervenute al Comune sono state 314. La somma derivante dalle donazioni sarà interamente destinata ai cittadini colpiti dall’alluvione, come da delibera approvata il 10 agosto. A tal fine l’Amministrazione comunale ha predisposto un apposito bando, dopo aver concordato con Cgil, Cisl e Uil la modalità di assegnazione delle risorse affinché fosse la più equa possibile. Delibera e modulistica sono state elaborate anche tenendo conto di alcune criticità emerse nella modulistica Cis.

"Con il provvedimento adottato dall’Amministrazione – spiega la sindaca, Valentina Palli – ogni singolo euro ricevuto in donazione dai tanti cittadini, aziende, associazioni, ma anche enti locali amici, vicini e lontani, verrà distribuito ai nostri concittadini alluvionati. Una procedura semplice quella che abbiamo pensato, che ci permetterà in breve tempo, chiusa la fase di raccolta delle domande, di accreditare subito ai cittadini la somma dovuta. Ad oggi il fondo donazioni è pari a 113 mila euro circa, a fronte di 314 domande di Contributo di immediato sostegno. Chiunque abbia presentato domanda di Cis ed abbia subito più di 5.000 euro di danni, potrà fare domanda al Fondo donazioni. Lavorando con i sindacati abbiamo ritenuto anche di correggere un problema emerso con il Cis, che riguarda i contratti di locazione, per cui nella nostra modulistica è previsto che la domanda di Cis depositata dal proprietario o da chi è in affitto, abilita entrambi - se hanno subito oltre 5 mila euro di danni ciascuno - ad avanzare richiesta al Fondo donazione". Le domande per ottenere il contributo andranno presentate dal 28 agosto 2023 al 27 ottobre (ore 12). Modalità e modulistica saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito e sui canali social del Comune.