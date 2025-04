Rispuntano due ordigni a ottant’anni dalla guerra

Sono riemersi dalla terra dopo esservi rimasti sepolti per ottant’anni esatti due ordigni risalenti alla Seconda guerra mondiale, rispuntati nelle campagne di Santa Lucia, all’intersezione fra la via omonima e via delle Vigne. Si tratterebbe di due proiettili da mortaio, delle dimensioni di circa mezzo metro ciascuno, già messi in sicurezza. Stando a quanto emerge dovrebbero essere rimossi nella giornata di martedì, per poi essere fatti brillare alla prima occasione utile: la prassi seguita dall’esercito nel caso di ordigni di dimensioni ridotte è infatti quella di rimuoverli dal luogo di ritrovamento e di farli brillare insieme a ordigni più grandi, i quali invece vengono fatti esplodere sul posto.

Può apparire strano che dopo ottant’anni esatti dalla fine del conflitto ancora rispuntino dalle campagne ordigni inesplosi al ritmo di varie unità l’anno. Questo perché la città, complice la velocità e la sostanziale accuratezza della ricostruzione, ha in parte ‘perso la memoria’ di quanto fosse vasta l’entità della distruzione causata dal passaggio del fronte.

Il tema è stato evidenziato anche nel corso delle recenti celebrazioni per gli ottant’anni della Liberazione: Faenza oggi appare una città pressoché intatta sin dall’epoca neoclassica, eppure vaste parti del centro storico e del Borgo erano state sventrate dai combattimenti e dai bombardamenti. Lo stesso accadde nelle campagne: molte case coloniche portarono le ferite della guerra per vari decenni dopo la fine del conflitto. La zona di Santa Lucia fu in particolare un luogo di feroci combattimenti fra i soldati tedeschi e i miliziani polacchi del governo in esilio: gli scontri più violenti ebbero luogo a Montefortino.

Filippo Donati