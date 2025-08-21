Rissa a Marina di Ravenna. Denunciati tre giovani

I carabinieri hanno individuato e denunciato a piede libero tre ragazzi per la rissa avvenuta nella notte tra il 19 e il 20 luglio scorso nei pressi di un locale pubblico in centro a Marina di Ravenna. Uno di loro - un 17enne di Bologna - nel tentativo di difendere una ragazza importunata, era stato colpito al viso con un coccio di vetro senza fortunatamente riportare gravi ferite (per lui pochi giorni di prognosi).

I carabinieri della locale Stazione, con l’ausilio dei colleghi del Radiomobile e coordinati dal pm Angela Scorza, una volta sentiti diversi testimoni e il ragazzo ferito e dopo avere visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, hanno individuato i tre sospettati: si tratta di un 15enne residente a Cesena e di origine straniera, del 17enne rimasto ferito e di un 18enne anche lui residente a Bologna.

Secondo gli inquirenti, era andata così: il 15enne avrebbe importunato una ragazza che si trovava assieme ai due bolognesi: dal conseguente parapiglia, avrebbe tuttavia avuto la peggio salvo poi tornare con il coccio in mano e ferire il 17enne: anche in quella occasione avrebbe però avuto la peggio riuscendo infine a scappare prima dell’intervento dei militari. La sua identificazione è arrivata anche grazie a un testimone che lo ha indicato su Instagram. I tre devono ora rispondere a vario titolo di rissa, lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Quel weekend era stato segnato da un’altra rissa sempre in riviera. In particolare a Punta Marina Terme nella zona del mercato le tante persone presenti per la passeggiata serale, avevano assistito a una tenzone a colpi di oggetti di ferro. La rissa si era innescata tra un gruppo di egiziani gestori di bancarelle del mercato e alcuni cittadini di origine romena: i due gruppi si erano affrontati sia a mani nude che usando alcuni ferri delle bancarelle. Sul posto in quella occasione era intervenuta la polizia con le Volanti. Secondo la versione dei cittadini romeni, tutto si era innescato perché qualcuno tra i gestori delle bancarelle avrebbe trattenuto per un braccio un minorenne cercando di trascinarlo. Secondo gli egiziani invece, il ragazzino era stato intercettato dopo essere stato visto mentre frugava tra la merce. In ogni modo, nessuno aveva riportato ferite gravi: solo qualche escoriazione tanto che non erano stati prodotti verbali di pronto soccorso a sostegno della ricostruzione dei fatti.