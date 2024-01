Rissa a Milano Marittima, in otto alla sbarra

Spinte, schiaffi, rincorse e un pugno in pieno viso, in un’escalation di violenza, immortalata dalle telecamere di videosorveglianza della zona e, in particolare, da quelle di un condominio di viale Bologna. È questo il film della mega-rissa, esplosa nella notte tra il 10 e l’11 luglio 2020 nella cosiddetta oasi di Milano Marittima. Per quella folle notte ieri mattina è iniziato il processo a otto giovani, all’epoca dei fatti tra i 17 e i 21 anni, appartenenti a due gruppi distinti, arrivati in riviera da Cesena e da Forlimpopoli. Davanti al giudice Tommaso Paone e al viceprocuratore onorario Annalisa Folli, in aula ieri hanno parlato gli investigatori della squadra Mobile della questura di Ravenna che si sono occupati di ricostruire la mega-rissa e i colleghi delle Volanti intervenuti in prima battuta, oltre al vigilante in servizio quella notte nell’area del condominio di viale Bologna accanto al quale i due gruppi si sono scontrati.

Dalle deposizioni è emerso come sarebbero stati almeno tre gli episodi, compreso l’ultimo che vide fronteggiarsi una decina di ragazzi tra i 17 e i 21 anni, provenienti di Cesena e da Forlimpopoli, in corrispondenza dei civici dal 12 al 18 di viale Bologna a Milano Marittima.

Quella notte alle forze dell’ordine intervenute sul posto intorno alle 3, si era presentata questa scena: molti giovani a inveire gli uni contro gli altri, a fronteggiarsi per strada, a darsi spinte perfino davanti alle pattuglie.

Un ragazzo, in particolare, come ha raccontato un poliziotto intervenuto quella notte, era tutto insanguinato e aveva raccontato di essersi azzuffato con altri giovani. C’era anche chi aveva gli abiti strappati. E poi ragazze in lacrime, feriti con arrivo di ambulanze del 118 e curiosi che intanto si assiepavano lungo la strada per assistere alla scena.

A dare l’allarme, erano stati alcuni addetti alla sorveglianza dei locali per via di gruppi di ragazzi che si stavano prendendo a botte sulla strada. E in effetti poco dopo gli agenti si erano ritrovati circondati da una cinquantina di giovani, alcuni dei quali impegnati in tafferugli. Ecco che allora a supporto delle Volanti, erano giunti equipaggi pure dei carabinieri e della guardia di Finanza. Alla fine quattro ragazzi – due di Forlimpopoli e due fratelli di Cesena – erano stati portati in pronto soccorso per essere medicati. Uno aveva poi rifiutato di essere refertato, mentre tra gli altri il più grave aveva rimediato una prognosi di 20 giorni per via di una frattura al setto nasale. Secondo quanto riferito da un primo gruppetto alle forze dell’ordine, erano arrivati in riviera per festeggiare il compleanno di uno di loro: ma a un certo punto, per motivi non ben definiti, sarebbero stati aggrediti da un gruppo di ragazzi.