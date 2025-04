Rissa a scuola, Farolfi presenta interrogazione

La senatrice Marta Farolfi di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione parlamentare in seguito all’episodio di violenza verificatosi sabato 22 marzo all’interno del Polo tecnico professionale di Lugo, quando durante l’orario scolastico, uno studente è stato aggredito da un gruppo di altri ragazzi.

La senatrice Farolfi ha sottolineato che "questo non sembra essere un episodio isolato, poiché in passato si sarebbero verificati altri casi di violenza e vandalismo all’interno dell’edificio scolastico".

La senatrice meloniana ha espresso il timore che simili comportamenti, "se non adeguatamente puniti, potrebbero ripetersi anche al di fuori dell’orario e dell’istituto scolastico". Scrive Farolfi nell’interrogazione: "Ci sarebbero stati altri episodi per cui i dirigenti scolastici non sarebbero intervenuti per individuare e punire gli studenti, come l’attivazione continua da parte di alcuni studenti dell’allarme antincendio al fine di interrompere la normale attività scolastica o vandalismi su beni della scuola".

La senatrice chide pertando nell’interrogazione al Ministro del’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara se "intende effettuare una urgente ispezione didattico/amministrativa al fine di verificare l’adeguato e corretto comportamento dell’autorità scolastica preposta, non solo in seguito a questo specifico episodio di violenza, ma anche alla luce dei precedenti casi, con l’obiettivo di garantire un clima sereno e favorevole per gli oltre 1700 studenti del Polo Tecnico Professionale di Lugo".

Nei giorni scorsi era stato comunicato, al termine di una riunione del tavolo interistituzionale, che al Polo tecnico professionale potrebbero arrivare presto le telecamere. Il tavolo di confronto tra enti aveva avuto luogo anche in precedenza, il 17 gennaio scorso, allo scopo di trovare soluzioni per la questione degli allarmi antincendio e, proprio in questo ambito, dovrebbero essere installate le telecamere interne. Sono stati comunicati anche i provvedimenti disciplinari presi nei confronti degli studenti, tutti, quelli coinvolti nella zuffa.