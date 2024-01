Rissa al Mercato Coperto, due arresti. Poi caos in ospedale: carabinieri feriti

Scene da far west intorno alla mezzanotte di venerdì al Mercato Coperto nel cuore di Ravenna, dove era in corso una festa con cena e musica, e poi all’esterno in piazza Costa e pure al pronto soccorso dell’ospedale cittadino con due carabinieri che sono rimasti feriti, finendo nel mirino di due uomini, padre e figlio di Bertinoro, Mattia e Riccardo Ricci, rispettivamente di 54 e 22 anni, con impieghi in società agricole. I due, difesi dall’avvocato Rita Mercorella, sono stati arrestati a vario titolo per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni e interruzione di pubblico servizio. Ieri mattina, al termine della direttissima in tribunale a Ravenna, il giudice Federica Lipovscek (Vpo Katia Ravaioli) ha convalidato l’arresto e disposto per loro il divieto di dimora nella provincia di Ravenna e l’obbligo di firma.

La nottata di follia è iniziata intorno alla mezzanotte di venerdì quando all’interno del Mercato Coperto tra due gruppi seduti a tavoli vicini, uno di persone di mezza età e uno di ragazzi tra cui anche il 22enne bertinorese, sono iniziate a volare parole grosse, poi spintoni, fino all’esplosione di una vera e propria rissa in cui sono rimaste coinvolte almeno una quindicina di persone. Subito un addetto alla sicurezza è intervenuto bloccando il 22enne e a quel punto sono stati allertati i carabinieri. Sul posto si è precipitata una pattuglia del Radiomobile di Ravenna con due militari che hanno immobilizzato Riccardo Ricci ma poi sarebbero stati accerchiati da una quindicina di persone. A quel punto sono stati chiamati rinforzi con l’arrivo al Mercato Coperto di altre tre pattuglie tra Radiomobile e Volanti della Questura. Il 22enne è stato portato all’esterno del locale dove è continuato il parapiglia con il giovane che si sarebbe scagliato contro i carabinieri (e l’auto di servizio) che dunque hanno utilizzato contro di lui lo spray al peperoncino. Per questo è stata chiamata un’ambulanza che ha trasportato il bertinorese – risultato positivo ad alcol e stupefacenti – al pronto soccorso di Ravenna. Una volta lì, sempre secondo l’accusa, il giovane ha aggredito due carabinieri, che hanno riportato ferite guaribili in sette giorni.

Il padre del 22enne, allertato dal fratello, ha raggiunto il figlio al pronto soccorso, entrando arbitrariamente tra i pazienti ‘codice rosso’ in attesa per inveire contro i militari e i sanitari, dando in escandescenze. Così per entrambi, padre e figlio, è scattato l’arresto a vario titolo per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni e interruzione di pubblico servizio.

Ieri mattina in tribunale a Ravenna si è tenuta la direttissima: davanti al giudice Federica Lipovscek padre e figlio di Bertinoro hanno raccontato la loro versione dei fatti in cui hanno parlato di qualche parola di troppo contro i carabinieri. Il 22enne ha detto che un carabiniere avrebbe inveito contro di lui. Il 54enne, invece, ha voluto sottolineare che non ha alzato le mani ma non ha negato di essere entrato al pronto soccorso tra i pazienti ‘codice rosso’ e di avere detto qualche parola di troppo contro i carabinieri. Alla fine il giudice, in attesa del processo, ha convalidato l’arresto di padre e figlio, disponendo per entrambi il divieto di dimora nella provincia di Ravenna e l’obbligo di firma.

Tra le reazioni a caldo, per l’ennesimo episodio violento nel cuore della città, dopo la rissa col ferimento di un giovane nella serata del 30 dicembre e il tafferuglio in stazione del giorno successivo, Alberto Ferrero di Fratelli d’Italia parla di "una città totalmente allo sbando dal punto di vista della sicurezza". Purtroppo nonostante qualche proclama – continua il coordinatore provinciale di FdI –, la sicurezza non rientra fra le priorità della nostra Amministrazione e questi avvenimenti lo dimostrano. L’anno scorso, in occasione delle festività, era presente la figura dello “street tutor”, figure ausiliarie alle forze di polizia, presenti nei luoghi di maggior ritrovo. Quest’anno non ci sono stati, forse, perché non finanziati dalla regione. Se si vuole una città sicura si deve investire ed investire costa. È una questione di scelte".

Milena Montefiori