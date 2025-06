Rissa all’alba in pieno centro e giovani con armi sul lungomare

Notte relativamente tranquilla a Milano Marittima, ma l’emergenza legata alla movida continua a far discutere, con due episodi che, pur senza gravi conseguenze, sollevano interrogativi sulla sicurezza del territorio.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 4 del mattino lungo la pista ciclabile degli stabilimenti, all’altezza della Prima Traversa. Alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un gruppo di giovanissimi armati: si parlava di tirapugni e, in alcuni casi, anche di coltelli. Quando i carabinieri della Compagnia di Cervia e Milano Marittima sono intervenuti sul posto, il gruppo si era già disperso. Alcune persone sono state identificate, ma nessuna è stata trovata in possesso di armi.

Ancora più inquietante, forse, l’episodio avvenuto all’alba davanti al bar Sporting, in pieno centro. Una violenta rissa è scoppiata tra giovani più adulti, presumibilmente intorno ai trent’anni, forse reduci da una lunga notte di eccessi. Non si esclude che l’uso o l’abuso di alcol e sostanze abbia contribuito a far degenerare la situazione.

l. p.