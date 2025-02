Rissa con sbarre e cocci di bottiglia: "Ora basta, servono interventi decisi"

Ennesimo episodio di cronaca nel Cervese lo scorso weekend. Nella serata di sabato a Pinarella e, in particolare, al Kebab&Pizza House di viale Tritone 5/B è intervenuta una pattuglia della Polizia locale di Cervia-Milano Marittima per una rissa tra quattro giovani di origine egiziana e bengalese. Tutto è iniziato da un litigio per futili motivi, che rapidamente è degenerato in un confronto fisico. Due dei giovani sono rimasti feriti: uno è stato trasportato all’ospedale di Ravenna con ferite alla testa, mentre l’altro, ferito lievemente, ha rifiutato le cure. Nel corso dell’intervento, gli agenti della Polizia locale hanno sequestrato due sbarre di alluminio, dei cocci di bottiglia e un coltello a serramanico. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza interne all’attività commerciale di viale Tritone, gli inquirenti sono riusciti a chiarire le circostanze che hanno preceduto e scatenato la lite. I quattro giovani coinvolti, dopo il fotosegnalamento nella caserma dei carabinieri, sono stati denunciati.

Dopo questo ennesimo episodio di cronaca, a chiedere attenzione sulla sicurezza sono le tre associazioni di categoria cervesi Confcommercio Ascom, Confesercenti e Confartigianato che hanno inviato il loro contributo al Tavolo tecnico comunale sul tema. "È ormai chiaro – scrivono le associazioni in una nota – che sicurezza, ordine pubblico e decoro sono temi centrali della località per turisti, residenti e imprenditori, davanti ai quali dobbiamo dare risposte. Non è più tempo di rimandare, dato che siamo oltretutto a ridosso dell’inizio della nuova stagione turistiche che, auspichiamo, trovi già pronte le ordinanze sul tema". Insomma, la misura è colma di fronte a problemi che vanno avanti da anni. "L’esperienza ci insegna che di regole ne abbiamo scritte tante, troppe, ma è mancata la volontà politica per farle rispettare in modo deciso – proseguono le associazioni –. Pertanto, servono più impegno, più forze dell’ordine e più risorse, per far rispettare le regole; quelle attuali e quelle future che scriveremo insieme". Sul punto, un ruolo centrale lo avrà il neonato Tavolo tecnico comunale sulla sicurezza, soprattutto a ridosso della imminente stagione turistica che si aprirà a Pasqua. E sono già in diversi a chiedere che le ordinanze escano in tempo e non a ridosso del 20 aprile. "I limiti previsti dal legislatore – continuano le associazioni – non sono adeguati a garantire la convivenza fra il sistema ricettivo e commerciale con quello dell’intrattenimento. Risultano anche incompatibili gli orari che le leggi e le ordinanze prevedono per lo svolgimento di queste attività. Ad ogni buon conto, riteniamo opportuno verificare, con celerità, la possibilità di richiedere la modifica in tempi brevi della legge regionale o sovraordinata che fissa i limiti delle emissioni sonore oppure verificare nuovamente se è possibile per un’ordinanza comunale prevedere limiti inferiori senza dare seguito a ricorsi o impugnative. Se ciò non fosse possibile si renderebbe necessario porre in essere azioni che scoraggino e/o riducano in modo sensibile queste manifestazioni". Osservazioni, quelle delle associazioni, che riassumono un sentimento generale di imprenditori, turisti e residenti. "Vogliamo affermare con forza che questa presa di posizione non è “contro“ alcune attività ma a tutela della maggior parte delle aziende rappresentate e della località stessa, secondo il principio che l’interesse di pochi - o meglio, pochissimi - non può mettere in pericolo il diritto all’esistenza o allo sviluppo di altre attività con modelli differenti, oppure appannare, offuscare, denigrare il brand di una località turistica".

Ilaria Bedeschi