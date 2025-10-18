Rissa con spari vicino alla sala bingo. Violento scontro tra gruppi rivali

Un episodio particolarmente concitato ha segnato la nottata di giovedì scorso alle Bassette là dove verso le 22 due distinti gruppi (composti sia da uomini che da donne) si sono dati appuntamento in quello che è poi degenerato in un tafferuglio generale. È spuntata pure una pistola: per fortuna si è rivelata essere una scacciacani, poi recuperata a terra dalla polizia al suo arrivo così come altri oggetti di potenziale interesse probatorio. Ma non è chiaro se nel corso di quella che appare avere avuto i contorni di una rissa, siano spuntate altre armi: sul punto, le verifiche sono ancora in atto. In totale le persone coinvolte nell’accaduto, sono almeno cinque o sei, alcune delle quali immediatamente identificate: oltre che ravennati, sono anche di origine albanese e nordafricana. Agli inquirenti toccherà anche capire per quale ragione i due gruppi – che non avevano avuto pregresse conoscenze tra di loro – si siano dati convegno in un punto non certo così battuto della città (siamo a ridosso della sala bingo di via Achille Grandi, in piena zona artigianale: cioè lontano dalla vita notturna dei locali ravennati). Forse volevano scambiarsi qualcosa in particolare: ma presto ne è nata una discussione con zuffa finale (alcune tracce ematiche sull’asfalto hanno restituito la presenza di lesioni rimediate da qualcuno dei due gruppi: tuttavia nessuno dei contendenti ha poi optato per andare in pronto soccorso a farsi medicare).

A un certo punto una persona ha esploso alcuni colpi con la scacciacani in rapida successione: cinque o sei almeno, forse nel tentativo di congelare la rissa. Quindi ha mollato la pistola per terra. Nel mezzo di tutta quella confusione, un ragazzo ha preso un’auto, forse in uso al gruppo rivale, e se ne è andato per poi tornare sul posto con la vettura danneggiata. Dell’accaduto – sul quale indagano la squadra Mobile e le Volanti intervenute in prima battuta sul posto – è stato avvisato il pm di turno Angela Scorza. Gli accertamenti sono partiti dall’audizione delle persone identificate in prima battuta. Gli investigatori analizzeranno al più presto anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della sala bingo soprattutto per capire se nel corso del tafferuglio qualcuno possa avere impugnato armi vere: il che alzerebbe notevolmente il tiro dell’accaduto. Non è escluso infine che testimoni oculari occasionali possano avere visto o sentito qualcosa.