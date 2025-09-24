Rissa tra famiglie: “Volavano tavoli e sedie. E quel ragazzo accoltellato”

Lido Adriano (Ravenna), 24 settembre 2025 – “Stavo riassettando il bar prima della chiusura quando ho sentito delle urla provenire dalla pizzeria al taglio vicina”. Poi una scena che lei ha “cercato di dimenticare” e che l’ha portata a vendere il bar in viale Virgilio a Lido Adriano, di cui era titolare: “Sono uscita in strada e ho visto volare tavolini e sedie”, poi quel ragazzo “visibilmente ferito, accoltellato al viso e al petto” e la madre per terra. E dall’altra parte della strada “una seconda donna a terra” e un altro ragazzo.

È stata una testimonianza sofferta quella di una barista 41enne, sentita ieri mattina in tribunale a Ravenna, davanti al giudice Cosimo Pedullà e al viceprocuratore onorario Adolfo Fabiani. La testimonianza relativa alla violenta rissa tra famiglie, esplosa nella serata del 7 luglio di tre anni fa in centro a Lido Adriano.

Una rissa aggravata per cui sono finite a processo cinque persone: un 52enne di origine tunisina e la compagna di lui, una 45enne della provincia di Trapani (entrambi difesi dagli avvocati Alessandro Sintucci e Alice Magnani del Foro di Forlì-Cesena), di un 54enne di origini turche, della compagna di lui, una 53enne di origini slovacche e del figlio, oggi 27enne (difesi dall’avvocato Stefano Dalla Valle), tutti residenti a Lido Adriano. Il gruppo di cinque persone deve rispondere di rissa aggravata, mentre i primi due sono anche accusati di lesioni personali aggravate. La 45enne si è costituita parte civile nei confronti dell’altro nucleo familiare che a sua volta si è costituito parte civile contro i primi due.

Ieri in tribunale, tra i testi del pm, dovevano essere sentite alcune persone ma l’unica a presentarsi è stata la barista che ha raccontato la scena vista nella serata del 7 luglio 2022, una scena che “mi ha abbastanza impietrito, ero sotto choc. Poi sono stata due settimane senza dormire”.

A sconvolgerla sono state le urla sentite provenire dalla pizzeria vicina, poi i lanci di tavolini e sedie, anche se “non ho visto lanciati da chi”. “Ho riconosciuto da lontano una cliente del bar (la 53enne di origini slovacche, ndr) e mi sono avvicinata a lei – ha dichiarato –. C’erano solo “feriti di guerra””. La donna ha affermato di conoscere la 53enne, il figlio e il compagno di lei, che “erano clienti del bar”. La barista è rimasta particolarmente sconvolta nel vedere il figlio “visibilmente ferito, accoltellato al viso e al petto”, ma anche la 53enne per terra. Poi “il ragazzo della pizzeria gli ha dato asilo”. Incalzata dalle domande del Vpo e degli avvocati, la barista ha parlato di “una seconda donna a terra dall’altra parte della strada” e un altro ragazzo che pareva il figlio di lei, sui 16/17 anni, che era stato sentito dai presenti litigare con il 27enne. Proprio dalla lite tra i due giovani si sarebbe accesa la rissa al centro del processo che durante la prossima udienza, fissata per metà ottobre, vedrà l’escussione dei testi dell’accusa, non comparsi ieri. Poi sarà la volta dell’esame degli imputati e dei testimoni delle difese e del consulente. Tutti convocati per fare piena luce sull’episodio violento.