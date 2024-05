Rissa fuori da un bar. Giovane al Bufalini

La segnalazione giunta alla centrale operativa, era stata per una rissa nei pressi di un locale di Ponte Nuovo. Ma quando le pattuglie dei carabinieri sono giunte sul posto, hanno trovato praticamente solo il 31enne ravennate rimasto ferito. In un primo momento le condizioni del ragazzo sembravano meno gravi: tuttavia quando è arrivato in ospedale a Ravenna, è emerso che il colpo ricevuto in testa, era stato di una certa gravità. Tanto che poi stato trasferito al Bufalini di Cesena dove ora si trova in prognosi riservata.

Il fatto è accaduto poco prima dell’una tra mercoledì e ieri. Sul posto sono intervenuti i militari del Radiomobile supportati anche da un paio di pattuglie della questura e della polizia locale. Toccherà ora all’Arma fare luce sull’episodio. A partire dall’identità di chi, con un violento pugno alla testa, ha spedito il 31enne in ospedale. In particolare il colpo ha centrato la regione ocipitale-frontale creando un severo trauma. Gli inquirenti cominceranno dalle eventuali testimonianze e soprattutto dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza per restituire ai verbali nomi e circostanze. Andrà cioè verificato quante persone sono state effettivamente coinvolte: e, se almeno tre, ecco che allora scatterà la contestazione di rissa. C’è poi da capire il movente. Dal punto di vista giuridico, sarà l’evoluzione delle condizioni mediche del 31enne a determinare l’entità finale delle contestazioni penali.